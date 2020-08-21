«Мы не врачи». В Кремле не видят препятствий для лечения невыездного Навального за границей, но решать вопрос не берутся

Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 21 августа, Владимир Путин не будет обсуждать лечение Навального с канцлером Германии Ангелой Меркель. По его словам, администрация главы государства не вмешивается в перевозку оппозиционера за границу и не занимается вопросом лечения пациентов, поскольку «мы не врачи». Отказ или согласие на транспортировку является компетенцией медиков.

Отказ от транспортировки политика Алексея Навального в зарубежную клинику в Кремле объясняют решением врачей. Других препятствий для перевозки не видят и готовы закрыть глаза на «лишнюю бюрократию».

«Что касается перевозки по воздуху, лечащий врач, который ответственен за состояние здоровья, придерживается точки зрения, что больному стало плохо в самолёте после набора высоты, поэтому он считает, что перевозка по воздуху невозможна, она может угрожать здоровью», — говорит представитель президента.

Он отметил, что других препятствий для перевозки оппозиционера в Кремле не видят. При этом официального обращения от представителей Навального о необходимости зарубежного лечения ещё не получили, однако, по мнению Пескова, в таких вопросах не нужна «лишняя бюрократия».

Песков отметил, что знает о том, что в Омск прилетел самолёт из Германии. Российские врачи пригласили зарубежных коллег поучаствовать в консилиуме. «Не знаю, поехали немцы или нет, но наши врачи в полном контакте», — цитирует пресс-секретаря «Медуза».