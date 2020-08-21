«Мы не врачи». В Кремле не видят препятствий для лечения невыездного Навального за границей, но решать вопрос не берутся
Отказ от транспортировки политика Алексея Навального в зарубежную клинику в Кремле объясняют решением врачей. Других препятствий для перевозки не видят и готовы закрыть глаза на «лишнюю бюрократию».
Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 21 августа, Владимир Путин не будет обсуждать лечение Навального с канцлером Германии Ангелой Меркель. По его словам, администрация главы государства не вмешивается в перевозку оппозиционера за границу и не занимается вопросом лечения пациентов, поскольку «мы не врачи». Отказ или согласие на транспортировку является компетенцией медиков.
«Что касается перевозки по воздуху, лечащий врач, который ответственен за состояние здоровья, придерживается точки зрения, что больному стало плохо в самолёте после набора высоты, поэтому он считает, что перевозка по воздуху невозможна, она может угрожать здоровью», — говорит представитель президента.
Он отметил, что других препятствий для перевозки оппозиционера в Кремле не видят. При этом официального обращения от представителей Навального о необходимости зарубежного лечения ещё не получили, однако, по мнению Пескова, в таких вопросах не нужна «лишняя бюрократия».
Песков отметил, что знает о том, что в Омск прилетел самолёт из Германии. Российские врачи пригласили зарубежных коллег поучаствовать в консилиуме. «Не знаю, поехали немцы или нет, но наши врачи в полном контакте», — цитирует пресс-секретаря «Медуза».
Основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска, где он посещал местное отделение ФБК. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Политика доставили в реанимацию. Его ввели в искусственную кому. По заключению врачей, основным «рабочим диагнозом» Алексея Навального является нарушение обмена веществ.
В конце июля оппозиционеру предъявлено обвинение по делу о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны. Навальный уже побывал на допросе, с него взяли подписку о невыезде. Накануне адвокат оппозиционера Вадим Кобзев сообщил «Открытым медиа», что подписку с Навального не брали и препятствий для выезда нет, хотя оппозиционер ранее признавал ее наличие.