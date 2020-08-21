Сотрудники «КошкиСпаса» не оставили в беде дворового пса, который провалился в люк на Невельской улице и просидел там два дня.



Как сообщают сами спасатели в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» 21 августа, глубина люка около 2 метров, подход к нему затруднен крупногабаритным мусором и грязью. При этом пес, желая выбраться, «помочь» спасателям не хотел: все время выворачивался из петли.