FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+23°C/Завтра: +22
73.77р87.43р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
21.08.2020 12:23
1
Печать

Собаку, упавшую в люк, спасли в Петербурге. Она пустилась наутек

Сотрудники «КошкиСпаса» не оставили в беде дворового пса, который провалился в люк на Невельской улице и просидел там два дня.

Как сообщают сами спасатели в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» 21 августа, глубина люка около 2 метров, подход к нему затруднен крупногабаритным мусором и грязью. При этом пес, желая выбраться, «помочь» спасателям не хотел: все время выворачивался из петли.

«С n-цатого раза набросили и затянули петлю. Собачка тяжелая. Подняли. Собачка шарахнулась в кусты, едва смогли снять петлю», — рассказывают об удачном окончании операции спасатели.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний