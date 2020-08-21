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21.08.2020 10:30
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«Один за всех, и все за одного!» К СК Белоруссии пришли протестующие поддержать членов Координационного совета оппозиции

У здания Следственного комитета Белоруссии собрались протестующие, чтобы поддержать членов Координационного совета оппозиции, которые идут на допросы по делу «о захвате власти». Об этом сообщает 21 августа «Медиазона».

Первым на допрос прибыл юрист Максим Знак. Его встретили криками «Один за всех, и все за одного». Сам Знак попросил его не ждать, потому что допрос может длиться и восемь часов, но поблагодарил за поддержку. Приехал к зданию СК и лидер стачечного комитета МТЗ, член КС Сергей Дылевский.

Генпрокуратура Белоруссии накануне возбудила уголовное дело по статье УК «Захват власти» по факту создания Координационного совета оппозиции. Статья 361 УК Белоруссии гласит о «призывах к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности», наказание по ней составляет до 5 лет колонии.

В Координационный совет белорусской оппозиции вошли нобелевский лауреат, писательница Светлана Алексиевич, юрист Лилия Власова, глава забастовочного комитета Минского тракторного завода Сергей Дылевский, адвокат Максим Знак, экс-министр культуры страны, бывший дипломат, экс-посол в Испании, Португалии и Польше Павел Латушко, а также доверенное лицо кандидата в президенты Светланы Тихановской Ольга Ковалькова и её соратница Мария Колесникова.

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Комментарии (3)

Печенеги и половцы
Лукавый вредитель
Barmaley_5e4d0211d3423
Из официального:

"Координационный совет оппозиции Белоруссии назвал цели своей деятельности.

Объединенная оппозиция будет добиваться разрешения политического кризиса путем диалога с властью, отказа от насилия в отношении протестующих и освобождения всех политзаключенных, а также проведения новых президентских выборов."

Где тут "захват власти"?
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