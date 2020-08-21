У здания Следственного комитета Белоруссии собрались протестующие, чтобы поддержать членов Координационного совета оппозиции, которые идут на допросы по делу «о захвате власти». Об этом сообщает 21 августа «Медиазона».



Первым на допрос прибыл юрист Максим Знак. Его встретили криками «Один за всех, и все за одного». Сам Знак попросил его не ждать, потому что допрос может длиться и восемь часов, но поблагодарил за поддержку. Приехал к зданию СК и лидер стачечного комитета МТЗ, член КС Сергей Дылевский.