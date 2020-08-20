Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын передал часть полномочий своей младшей сестре Ким Ё Чжон, сообщает 20 агуста РИА Новости со ссылкой на агентство "Рёнхап"и на данные южнокорейской разведки.

Отмечается, что занимающая пост первого заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон сейчас по праву делегирования занимается общегосударственными делами. Кроме того, она отвечает за политику Пхеньяна в отношении Вашингтона и Сеула.

Как заявили в разведывательной службе, сестра Ким Чен Ына является "лидером номер два" в КНДР, однако нынешний руководитель пока еще не выбрал себе преемника.