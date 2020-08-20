Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын передал часть полномочий своей младшей сестре Ким Ё Чжон, сообщает 20 агуста РИА Новости со ссылкой на агентство "Рёнхап"и на данные южнокорейской разведки.
Отмечается, что занимающая пост первого заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон сейчас по праву делегирования занимается общегосударственными делами. Кроме того, она отвечает за политику Пхеньяна в отношении Вашингтона и Сеула.
Как заявили в разведывательной службе, сестра Ким Чен Ына является "лидером номер два" в КНДР, однако нынешний руководитель пока еще не выбрал себе преемника.
Председатель кабинета министров Ким Док Хун и заместитель председателя Госсовета Пак Бон Дю взяли на себя обязанности управления экономикой страны. Еще два высокопоставленных чиновника стали частично ответственными за вопросы обороны.
Источники агентства сообщили, что такое делегирование власти направлено на то, чтобы минимизировать стресс, который испытывает Ким Чен Ын, и снять с него часть вины в случае "провала его политики".
В апреле Ким Чен Ын в течение 20 дней не появлялся на публике. Из-за его отсутствия начали появляться слухи о возможной смерти или болезни политика