Запоздалое информирование о заболевших коронавирусом сотрудниках обошлось петербургской поликлинике в 130 тысяч рублей

Запоздалая передача данных о заболевших коронавирусом сотрудниках, а также другие нарушения противокоронавирусных мер обошлись городской поликлинике № 4 в 130 тысяч рублей. Об этом 20 августа сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.



Василеостровский районный суд оштрафовал медучреждение по итогам рассмотрения материалов проверки, которую провел Роспотребнадзор в период с мая по июль этого года. В ходе неё было установлено, что в кабинете ЛОР-врача не было дезинфицирующего раствора, в кабинете функциональной диагностики отсутствовал кожный антисептик, в помещении для хранения средств индивидуальной защиты на полу складировались коробки и был раскидан инвентарь для влажной уборки.

