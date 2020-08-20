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20.08.2020 17:23
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Запоздалое информирование о заболевших коронавирусом сотрудниках обошлось петербургской поликлинике в 130 тысяч рублей

Запоздалая передача данных о заболевших коронавирусом сотрудниках, а также другие нарушения противокоронавирусных мер обошлись городской поликлинике № 4 в 130 тысяч рублей. Об этом 20 августа сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Василеостровский районный суд оштрафовал медучреждение по итогам рассмотрения материалов проверки, которую провел Роспотребнадзор в период с мая по июль этого года. В ходе неё было установлено, что в кабинете ЛОР-врача не было дезинфицирующего раствора, в кабинете функциональной диагностики отсутствовал кожный антисептик, в помещении для хранения средств индивидуальной защиты на полу складировались коробки и был раскидан инвентарь для влажной уборки.

Помимо этого, руководство несвоевременно проинформировало о выявлении случаев инфекционных заболеваний отдел эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии. Как сообщает пресс-служба судов, коронавирус был диагностирован у участковой медсестры.

Представитель медучреждения на судебном заседании заявил, что все нарушения уже устранены.

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