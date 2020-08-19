Как сообщает пресс-служба комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга, пройдя по этому маршруту длиной 3,5 километра, посетители смогут рассмотреть разнообразные формы болот: низинное, переходное, верховое. Для каждого характерно определённое сообщество флоры и фауны, которое пополняют сами горожане — спасёнными животными . Заказник «Сестрорецкое болото» уникален. Он занимает 1877 гектаров и сохранился практически в неизменном виде, несмотря на длительное освоение.

Экотропы это не просто туризм. Они способствуют более равномерному распределению рекреационных нагрузок на природные комплексы и таким образом способствуют их сохранению, отметил на церемонии открытия председатель комитета по природопользованию Денис Беляев.

На территории Петербурга существует несколько экологических маршрутов. Первый, протяженностью 2,8 километра, был открыт шесть лет назад на территории памятника природы «Комаровский берег», есть они на Дудергофских высотах и в заказнике «Западный Котлин». Система особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга включает 15 таких территорий регионального значения в семи районах города. Их общая площадь составляет более шести тысяч гектаров, или 4% от площади Санкт-Петербурга.