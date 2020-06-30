FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+16°C/Завтра: +18
70.44р78.99р
Конституция-2020Помощь для бизнеса и гражданЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
30.06.2020 19:13
2
Печать

Спасенные петербуржцами осоеды отпущены на волю. Их новый дом — Сестрорецкое болото

В дикую природу вернули шесть пострадавших в городской среде краснокнижных птиц. Среди них — два осоеда, которых неравнодушные петербуржцы спасли в прошлом месяце. Об этом 30 июня «Фонтанке» сообщили в аппарате вице-губернатора Владимира Кириллова.

После проведенного курса лечения и реабилитации птицы полностью восстановили свои силы и были готовы к возвращению в естественную среду обитания. На волю выпущены три осоеда, ушастая сова, луговой лунь и желна. Их новым домом стал природный заказник регионального значения «Сестрорецкое болото».

Одного из осоедов, подвергшегося нападению стаи ворон, петербуржцы заметили в мае этого года на территории Михайловского сада. Птица была спасена сотрудниками Русского музея. Другой был найден у бизнес-центра в Петроградском районе. Его передали в мобильную экологическую дежурную службу комитета по природопользованию.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (2)

Спасибо неравнодушным людям! Спасенные птицы - очень редкие и прекрасные, пусть у них сложится на новом месте. А Комитету по природопользованию надо бы озаботиться проблемой расплодившихся в городе ворон. Мало того, что они не дают горожанам спать своими адскими воплями, являются переносчиками инфекций, но еще и уничтожают птенцов и даже нападают на взрослых птиц полезных и редких видов. В советское время были специальные отстрелы, необходимо вернуть эту практику.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний