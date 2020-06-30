Спасенные петербуржцами осоеды отпущены на волю. Их новый дом — Сестрорецкое болото
В дикую природу вернули шесть пострадавших в городской среде краснокнижных птиц. Среди них — два осоеда, которых неравнодушные петербуржцы спасли в прошлом месяце. Об этом 30 июня «Фонтанке» сообщили в аппарате вице-губернатора Владимира Кириллова.
После проведенного курса лечения и реабилитации птицы полностью восстановили свои силы и были готовы к возвращению в естественную среду обитания. На волю выпущены три осоеда, ушастая сова, луговой лунь и желна. Их новым домом стал природный заказник регионального значения «Сестрорецкое болото».
Одного из осоедов, подвергшегося нападению стаи ворон, петербуржцы заметили в мае этого года на территории Михайловского сада. Птица была спасена сотрудниками Русского музея. Другой был найден у бизнес-центра в Петроградском районе. Его передали в мобильную экологическую дежурную службу комитета по природопользованию.