Спасенные петербуржцами осоеды отпущены на волю. Их новый дом — Сестрорецкое болото

В дикую природу вернули шесть пострадавших в городской среде краснокнижных птиц. Среди них — два осоеда, которых неравнодушные петербуржцы спасли в прошлом месяце. Об этом 30 июня «Фонтанке» сообщили в аппарате вице-губернатора Владимира Кириллова.

После проведенного курса лечения и реабилитации птицы полностью восстановили свои силы и были готовы к возвращению в естественную среду обитания. На волю выпущены три осоеда, ушастая сова, луговой лунь и желна. Их новым домом стал природный заказник регионального значения «Сестрорецкое болото».