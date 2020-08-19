МВД и Следственный комитет Белоруссии опубликовали видео о том, как акции протеста могут превратиться в «массовые беспорядки». Для иллюстрации были использованы кадры с митингов.



«Изначально мирные акции усилиями отдельных участников могут перерасти в массовые беспорядки. При таком развитии событий всегда пострадают люди», — говорится в опубликованном 19 августа ролике на официальном YouTube-канале МВД Беларуси.