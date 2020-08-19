Белорусские силовики показали «массовые беспорядки» со своей стороны. Подавление протестов в кадр не попало
МВД и Следственный комитет Белоруссии опубликовали видео о том, как акции протеста могут превратиться в «массовые беспорядки». Для иллюстрации были использованы кадры с митингов.
«Изначально мирные акции усилиями отдельных участников могут перерасти в массовые беспорядки. При таком развитии событий всегда пострадают люди», — говорится в опубликованном 19 августа ролике на официальном YouTube-канале МВД Беларуси.
В видео под названием «Мирные протестующие или неконтролируемая толпа?» под драматичную музыку показывается, как люди кидают камни в ОМОН и применяют силу. В ролике отсутствует реакция силовиков.
Также ведомство отдельно распространяет видео, на котором неизвестный бросил камень в лобовое стекло автомобиля ДПС.
Следственный комитет республики сегодня также выпустил сюжет о проявлении силы со стороны митингующих.
Также следователи в отдельном видео рассказали о подозреваемом по уголовным делам о массовых беспорядках. Видеоряд состоит из кадров переписки, фотографии «провокатора» с соратницей Тихановской Марией Колесниковой и задержания. «Данное видео рекомендовано к просмотру тем, кто считает, что на протесты выходят только мирные граждане, а их действия никто не координирует и ими не управляют» — так СК анонсирует свой ролик.
Ни в одном из материалов, которые сегодня были выложены силовиками, нет кадров применения силы к демонстрантам. Ранее именно эти записи распространялись в Сети.
Силовой разгон протестов вызвал недовольство лидеров стран ЕС, которые пригрозили Александру Лукашенко санкциями. Победитель выборов по версии белорусского ЦИК в ответ обвинил их в попытке дестабилизировать обстановку.
Беспорядки в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа и продолжаются вторую неделю. Победа Лукашенко с более чем 80% голосов вызвала негодование у тех, кто голосовал за Светлану Тихановскую, первые два дня волнений проходили с ожесточенными стычками с силовиками, тысячи людей были задержаны, после нескольких дней в заключении многие из них выходили избитыми. Вскоре митинги приобрели мирный характер и в минувшую субботу стали самыми массовыми за всю современную историю республики. Утром 19 августа в некоторых городах шествия и акции сопровождались задержаниями. Ряд предприятий начал забастовку.