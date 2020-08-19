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19.08.2020 17:31
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Белорусские силовики показали «массовые беспорядки» со своей стороны. Подавление протестов в кадр не попало

МВД и Следственный комитет Белоруссии опубликовали видео о том, как акции протеста могут превратиться в «массовые беспорядки». Для иллюстрации были использованы кадры с митингов.

«Изначально мирные акции усилиями отдельных участников могут перерасти в массовые беспорядки. При таком развитии событий всегда пострадают люди», — говорится в опубликованном 19 августа ролике на официальном YouTube-канале МВД Беларуси.

В видео под названием «Мирные протестующие или неконтролируемая толпа?» под драматичную музыку показывается, как люди кидают камни в ОМОН и применяют силу. В ролике отсутствует реакция силовиков.

Также ведомство отдельно распространяет видео, на котором неизвестный бросил камень в лобовое стекло автомобиля ДПС.

Следственный комитет республики сегодня также выпустил сюжет о проявлении силы со стороны митингующих.

Также следователи в отдельном видео рассказали о подозреваемом по уголовным делам о массовых беспорядках. Видеоряд состоит из кадров переписки, фотографии «провокатора» с соратницей Тихановской Марией Колесниковой и задержания. «Данное видео рекомендовано к просмотру тем, кто считает, что на протесты выходят только мирные граждане, а их действия никто не координирует и ими не управляют» — так СК анонсирует свой ролик.

Ни в одном из материалов, которые сегодня были выложены силовиками, нет кадров применения силы к демонстрантам. Ранее именно эти записи распространялись в Сети.

Силовой разгон протестов вызвал недовольство лидеров стран ЕС, которые пригрозили Александру Лукашенко санкциями. Победитель выборов по версии белорусского ЦИК в ответ обвинил их в попытке дестабилизировать обстановку.

Беспорядки в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа и продолжаются вторую неделю. Победа Лукашенко с более чем 80% голосов вызвала негодование у тех, кто голосовал за Светлану Тихановскую, первые два дня волнений проходили с ожесточенными стычками с силовиками, тысячи людей были задержаны, после нескольких дней в заключении многие из них выходили избитыми. Вскоре митинги приобрели мирный характер и в минувшую субботу стали самыми массовыми за всю современную историю республики. Утром 19 августа в некоторых городах шествия и акции сопровождались задержаниями. Ряд предприятий начал забастовку.

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Комментарии (7)

Торин Д
нигде с этим не разберутся. не все так однозначно. но конечно жестокость силовиков была через чур. одно видно - фсб слетало не зря и политтехнологи работают теперь и на стороне силовиков БР. И это правильно. а то для обывателя однобокая картинка. все таки не бело-черный мир у нас а серенький. даже в детском саду виновата не одна сторона а чаще две (про Воспитателя не забываем)
YUZ
Да, не хватает только кадров из автозаков и СИЗО, где демонстранты бились об стены и топтали беззащитных омоновцев.
Позор оборзевшим карателям и холуям, кто здесь отрабатывает писаниной их пайку.
Nerevar
Думаю, в Гааге разберутся с этим.
Думаю, пора фрахтовать самолёты для доставки карателей в Гаагу. Авиакомпании подзаработают изрядно и каратели будут рады увлекательному вояжу в самое сердце Европы, которая не забудется никогда. Ах, да, им бесплатно будут предоставлены шенгенские визы! Не жизнь, а малина!

Изначально протест был мирным, но реакция силовиков оказалась необоснованно жёсткой, в ответ протестующие применили силу и контратаковали силовиков с использованием подручных предметов и суррогатов метательных боеприпасов. Имеет место так же информация о пытках задержанных с раздеванием женщин и избиением мужчин, отказом в предоставлении инсулина диабетику. И как вишенка на торте - убийство штатского с поднятыми руками.

За развитием событий следила самолично, просматривая и лопатя гигабайты данных, словно вычислительный центр.
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