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18.08.2020 23:11
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«Коперника тоже преследовали!» Духовный лидер петербургских саентологов не признал себя экстремистом

Уголовное дело о незаконном предпринимательстве, экстремизме и унижении человеческого достоинства начал слушать Невский районный суд. Руководящий костяк Саентологической церкви вину не признаёт и говорит о духовном.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов, на первом заседании 18 августа прокурор зачитал обвинительное заключение и не нашёл понимания у фигурантов. На скамье подсудимых лидер петербургских саентологов Иван Мацицкий, исполнительный директор Галина Шаринова, главбух Сахиб Алиев, начальник службы безопасности Анастасия Терентьева и её зам Констанция Есаулкова.

По версии следствия, саентологи создали экстремистское сообщество (статья 282.1 УК), унижали человеческое достоинство (статья 282 УК), занимались незаконным предпринимательством (статья 171 УК) с доходом под 300 млн рублей и легализацией в особо крупном размере (статья 174.1).

Фигуранты от обвинений открестились. Саентология, по их словам, - это светлая религия, которая заботится о душе человека. Вину они не признают, суть предъявленного не понимают и подозревают, что ФСБ преследует их по признаку вероисповедания.

«"Коперника тоже преследовали!" - закончили подсудимые, еще немного поговорив о Никоне и расколе православной церкви», - делится подробностями первого заседания пресс-служба судов.

На следующем заседании планируют слушать свидетелей. О некоторых из них кто-то из сотрудников ФСБ отзывался не слишком лестно. В июне 2018 года адвокат Александр Мелешко при ознакомлении с 21-м томом дела наткнулся на рукописные пометки на бумажных стикерах. Например, один из свидетелей был охарактеризован как «Дебил, но точно знает, что нет экстремизма и платных услуг», другой «Знает много, но молчит». Его же, судя по записям, допрашивали с «электровспоминателем». Как анонсируют в суде, на следующем заседании ждут много иностранцев.

Дело саентологов началось в 2017 году. Экстремизм увидели в системе наказаний, которую практиковали последователи Рона Хаббарда. Духовный лидер Иван Мацицкий оставался в СИЗО до ноября прошлого года. Его отпустили на свободу, но наказали быть аскетом.

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Комментарии (3)

Агроном аэродрома
Хороший заход. "Большинство перечисленных пострадали не за научные, а за идеологические разногласия с Церковью. Они продвигали в массы оккультные идеи. Конечно, сжигать кого бы то ни было за его взгляды - плохо.
Но! Не надо выдавать людей, пострадавших за оккультизм или еретические религиозные взгляды за мучеников науки."(с)
hal9000
Причем тут Коперник и зарплата в конвертах?..Плутон их подбери..
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