НАМИ рассекретил дизайн серийной версии внедорожника Aurus Komendant

По представленным изображениям можно сказать, что серийная версия автомобиля не будет сильно отличаться от прототипов, которые ранее видели на испытаниях в Скандинавии . Внедорожник получит фирменную радиаторную решетку и значок Aurus, повторители поворотников, светодиодную оптику и квадратные патрубки выхлопной системы.

Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт «НАМИ» показал дизайн внедорожника Aurus Komendant, разработанного в рамках проекта «Кортеж». Патентная документация на автомобиль опубликована 18 августа в открытой базе Федерального института промышленной собственности.

Как и другие автомобили проекта, полноприводный Aurus Komendant оснастят гибридной силовой установкой, в состав которой войдут 4,4-литровый бензиновый V8, компактный электромотор и 9-ступенчатый «автомат». Суммарная мощность составит порядка 600 лошадиных сил.

Представить новинку ранее планировали на Московском автосалоне в августе 2020 года, однако из-за пандемии COVID-19 мероприятие отменили. Когда теперь ждать дебюта Komendant, пока неизвестно.

В производство внедорожник, по словам министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, поступит не ранее 2022 года. Напомним, что серийную сборку автомобилей проекта «Кортеж» планируется наладить в особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане.