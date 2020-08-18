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18.08.2020 15:55
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НАМИ рассекретил дизайн серийной версии внедорожника Aurus Komendant

Фото: Федеральный институт промышленной собственности

Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт «НАМИ» показал дизайн внедорожника Aurus Komendant, разработанного в рамках проекта «Кортеж». Патентная документация на автомобиль опубликована 18 августа в открытой базе Федерального института промышленной собственности.

По представленным изображениям можно сказать, что серийная версия автомобиля не будет сильно отличаться от прототипов, которые ранее видели на испытаниях в Скандинавии. Внедорожник получит фирменную радиаторную решетку и значок Aurus, повторители поворотников, светодиодную оптику и квадратные патрубки выхлопной системы.

Фото: Федеральный институт промышленной собственности
Фото: Федеральный институт промышленной собственности

Как и другие автомобили проекта, полноприводный Aurus Komendant оснастят гибридной силовой установкой, в состав которой войдут 4,4-литровый бензиновый V8, компактный электромотор и 9-ступенчатый «автомат». Суммарная мощность составит порядка 600 лошадиных сил.

Представить новинку ранее планировали на Московском автосалоне в августе 2020 года, однако из-за пандемии COVID-19 мероприятие отменили. Когда теперь ждать дебюта Komendant, пока неизвестно.

В производство внедорожник, по словам министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, поступит не ранее 2022 года. Напомним, что серийную сборку автомобилей проекта «Кортеж» планируется наладить в особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане.

Фото: Федеральный институт промышленной собственности
Фото: Федеральный институт промышленной собственности
Фото: Федеральный институт промышленной собственности

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Комментарии (2)

kоt-obormot
Повеселей то название было не подобрать? А то попахивает а-ля "временной администрацией" времен ВОВ на оккупированных территориях СССР.
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