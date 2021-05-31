Как сообщается на сайте Кремля, в понедельник, 31 мая, на заводе в особой экономической зоне «Алабуга» запустили серийное производство модели Aurus Senat по полному циклу: от сварки кузовов до финальных испытаний. Отгрузку первых автомобилей планируется начать в июне. Стоимость седанов будет начинаться от 18 миллионов рублей, но первыми с конвейера сойдут машины только с высоким уровнем опционального исполнения, цена на которые будет достигать 22 миллионов рублей, пишет ТАСС .

Серийный выпуск автомобилей Aurus стартовал 31 мая на заводе Ford Sollers в Елабуге в Татарстане. Президент России Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии открытия предприятия по видеосвязи.

По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, до конца года планируется выпустить примерно 300–350 автомобилей разной комплектации. Серийность производства «постепенно будет наращиваться до пяти тысяч экземпляров в год при расширении модельного ряда», отметил он. Сейчас семейство «Аурус» состоит из 15 моделей автомобилей и двух мотоциклов. В 2022 году на заводе в Татарстане запустят производство внедорожника «Комендант».



Комплектующие для автомобилей Aurus поставляют порядка 170 компаний, около 70% из них — российские. Как отметил Путин, уровень локализации производства на сегодняшний день составляет 53%, но к 2022 году он должен вырасти до 80%.