FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+14°C/Завтра: +14
74.36р86.86р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
4
Печать

Aurus на водородном топливе презентуют на востоке

Российский автомобиль премиум-класса Aurus получил версию, работающую на водородном топливе. Она будет представлена на Восточном экономическом форуме — 2021 во Владивостоке.

«Aurus в этом году впервые примет участие в ВЭФ, крупнейшем деловом мероприятии Дальнего Востока, одном из ключевых форумов России, что, безусловно, является важным событием для нашего бренда. В павильоне Aurus будут демонстрироваться два автомобиля: серийная версия модели Senat, а также перспективная разработка ФГУП «НАМИ» — Aurus на водородном топливе», — цитирует РИА Новости 23 августа пресс-службу автопроизводителя.

Серийный выпуск автомобилей Aurus Senat стоимостью от 18 миллионов начался на заводе в Елабуге 31 мая 2021 года. Тогда же был показан первый лабораторный образец Aurus на водороде. Серийную версию такой модели хотят разработать к 2024 году.

Aurus — первый российский бренд автомобилей класса «люкс», в линейке которого представлены лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Проект получил кодовое название «Кортеж» и реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers Вадима Швецова и фонда Tawazun из ОАЭ. Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей. Акционеры «Ауруса» — ФГУП «НАМИ» (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ Tawazun (36%) и Soller

По теме (9)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

262370901
Странно, что во Владивостоке, а не в Воронеже.
Cashmare
а если его весь водородом накачать - будет аурус-дирижопль
266210916
Здравствуйте добрые люди! Я не знаю как и просить, но сложилась ситуация в моей жизни из которой я не могу выбраться самостоятельно. Мне нужна помощь. Я переболела ковидом, и у меня появились осложнения. Лечусь уже 2,5 месяца. Хромаю, так как проблемы с коленными суставами. Так как работала без оформления, то больничного у меня нет. А средства заработанные кончились. Пытаюсь подработать как могу, но сейчас вопрос встает даже в том, что не на что приобрести лекарства. И иногда приходится очень экономить с едой. Живу одна., попросить помощи особо не у кого.

Буду благодарна за любую помощь

Помогите мне пожалуйста номер карты. 2202 2003 7520 0340.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний