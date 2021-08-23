Aurus на водородном топливе презентуют на востоке

Российский автомобиль премиум-класса Aurus получил версию, работающую на водородном топливе. Она будет представлена на Восточном экономическом форуме — 2021 во Владивостоке.
«Aurus в этом году впервые примет участие в ВЭФ, крупнейшем деловом мероприятии Дальнего Востока, одном из ключевых форумов России, что, безусловно, является важным событием для нашего бренда. В павильоне Aurus будут демонстрироваться два автомобиля: серийная версия модели Senat, а также перспективная разработка ФГУП «НАМИ» — Aurus на водородном топливе», — цитирует РИА Новости 23 августа пресс-службу автопроизводителя.
Серийный выпуск автомобилей Aurus Senat стоимостью от 18 миллионов начался на заводе в Елабуге 31 мая 2021 года. Тогда же был показан первый лабораторный образец Aurus на водороде. Серийную версию такой модели хотят разработать к 2024 году.