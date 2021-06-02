Или всё-таки купим квартиру? Страховщик рассчитал минимальное каско для Aurus Senat

Полис страхования каско для Aurus Senat может обойтись примерно в полмиллиона рублей. Речь идёт о базовом седане, а не о бронированном лимузине, который стоит 106,9 миллиона рублей.



За основу взяли следующие параметры: цена «Аурус Сенат» в базовой комплектации — 18 миллионов рублей, регион страхования — Москва, стаж вождения — 10 лет, 2 наемных водителя, оформление на юрлицо, коэффициент бонус-малус — 0,8. «Полис каско для авто в базовой комплектации будет стоить от 450 тысяч рублей. По данным Auto.ru, цена на Aurus Senat 2021 года выпуска начинается от 24 миллионов рублей, соответственно, полис на такую машину обойдется минимум в 600 тысяч рублей», — подсчитал страховщик «Согласия» для РИА Новости.

