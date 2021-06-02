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Или всё-таки купим квартиру? Страховщик рассчитал минимальное каско для Aurus Senat

Каско для Aurus Senat оценивается примерно в полмиллиона рублей

Полис страхования каско для Aurus Senat может обойтись примерно в полмиллиона рублей. Речь идёт о базовом седане, а не о бронированном лимузине, который стоит 106,9 миллиона рублей.

За основу взяли следующие параметры: цена «Аурус Сенат» в базовой комплектации — 18 миллионов рублей, регион страхования — Москва, стаж вождения — 10 лет, 2 наемных водителя, оформление на юрлицо, коэффициент бонус-малус — 0,8. «Полис каско для авто в базовой комплектации будет стоить от 450 тысяч рублей. По данным Auto.ru, цена на Aurus Senat 2021 года выпуска начинается от 24 миллионов рублей, соответственно, полис на такую машину обойдется минимум в 600 тысяч рублей», — подсчитал страховщик «Согласия» для РИА Новости.

31 мая на заводе Ford Sollers в Елабуге (Татарстан) начался серийный выпуск автомобилей Aurus, президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в торжественной церемонии открытия предприятия. До конца года планируется выпустить примерно 300–350 автомобилей разной комплектации. По словам Путина, уровень локализации производства на сегодняшний день составляет 53%, но к 2022 году он должен вырасти до 80%. Комплектующие поставляют порядка 170 компаний, около 70% из них — российские. В апреле стартовал приём заказов на удлинённую версию бронированного лимузина «Сенат», который стоит 106,9 миллиона рублей.

Aurus — первый российский бренд автомобилей класса люкс. В линейке представлены лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Проект получил кодовое название «Кортеж» и реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers Вадима Швецова и фонда Tawazun из ОАЭ. Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей. Акционеры «Ауруса» — ФГУП НАМИ (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ Tawazun (36%) и Sollers (0,5%).

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