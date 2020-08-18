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18.08.2020 14:41
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Производство российской вакцины от коронавируса впервые показали на видео

Министерство здравоохранения показало, как ещё не прошедшая все клинические испытания российская вакцина от коронавируса «Спутник V» сходит с конвейера. Видеозапись опубликована 18 августа.

Разработку Центра имени Гамалеи производят в самом исследовательском центре. Второй площадкой в регистрационном удостоверении указан входящий в Группу АФК «Система» фармацевтический завод «Биннофарм» в Зеленограде.

Первая партия лекарства была готова 15 августа. На каждую вакцинацию полагается по два пузырька с препаратом. «Фонтанка» рассказывала, что входит в его состав. Отчёт не обнадёжил.

О регистрации первой в мире вакцины для профилактики коронавирусной инфекции президент Владимир Путин заявил 11 августа. По его словам, действие препарата испытано в том числе на его дочери. Однако все стадии испытаний ещё не пройдены - третья фаза продолжается параллельно с производством. Ожидается, что массовым оно станет к сентябрю.

Первыми вакцинацию пройдут врачи и учителя. Глава Центра Алмазова заверил, что лекарство безопасно.

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Комментарии (1)

260638651
Фонтанка, этично с вашей стороны было бы также показать, как производятся ещё не прошедшие все клинические испытания иностранные вакцины от коронавируса. В частности - оксфордская вакцина.

Не говоря уже о том, что в мире не существует вакцины от коронавируса, прошедшей все клинические испытания.
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