Министерство здравоохранения показало, как ещё не прошедшая все клинические испытания российская вакцина от коронавируса «Спутник V» сходит с конвейера. Видеозапись опубликована 18 августа.



Разработку Центра имени Гамалеи производят в самом исследовательском центре. Второй площадкой в регистрационном удостоверении указан входящий в Группу АФК «Система» фармацевтический завод «Биннофарм» в Зеленограде.

Первая партия лекарства была готова 15 августа. На каждую вакцинацию полагается по два пузырька с препаратом. «Фонтанка» рассказывала, что входит в его состав. Отчёт не обнадёжил.