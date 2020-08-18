Производство российской вакцины от коронавируса впервые показали на видео
Министерство здравоохранения показало, как ещё не прошедшая все клинические испытания российская вакцина от коронавируса «Спутник V» сходит с конвейера. Видеозапись опубликована 18 августа.
Разработку Центра имени Гамалеи производят в самом исследовательском центре. Второй площадкой в регистрационном удостоверении указан входящий в Группу АФК «Система» фармацевтический завод «Биннофарм» в Зеленограде.
Первая партия лекарства была готова 15 августа. На каждую вакцинацию полагается по два пузырька с препаратом. «Фонтанка» рассказывала, что входит в его состав. Отчёт не обнадёжил.
О регистрации первой в мире вакцины для профилактики коронавирусной инфекции президент Владимир Путин заявил 11 августа. По его словам, действие препарата испытано в том числе на его дочери. Однако все стадии испытаний ещё не пройдены - третья фаза продолжается параллельно с производством. Ожидается, что массовым оно станет к сентябрю.
Первыми вакцинацию пройдут врачи и учителя. Глава Центра Алмазова заверил, что лекарство безопасно.