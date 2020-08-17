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17.08.2020 16:16
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Глава Центра Алмазова заявил о безопасности российской вакцины от COVID-19 и предсказал победу над коронавирусом

Генеральный директор Центра Алмазова и академик РАН Евгений Шляхто заявил об эффективности и безопасности первой российской вакцины от коронавируса «Спутник V», применять которую начнут уже в августе.

«Генеральный директор НМИЦ им. В. А. Алмазова академик РАН Евгений Владимирович Шляхто отметил, что создание первой российской вакцины от коронавируса говорит о том, что вирус может быть побежден в будущем, — говорится в опубликованном на сайте центра 17 августа заявлении. — Академик добавил, что для создания препарата была использована уже оправдавшая себя платформа. В связи с этим можно говорить о безопасности и эффективности вакцины, а также о формировании долгосрочного иммунного ответа».

Во второй половине августа вакцина начнет поступать в медицинские учреждения. Прививать в этом году будут лиц из групп повышенного профессионального риска заражения коронавирусом, прежде всего врачей и учителей.

Напомним, что эпидемиологическая эффективность зарегистрированной 11 августа вакцины для профилактики COVID-19 не изучена и вызывает вопросы по всему миру. Во время исследования на 38 добровольцах были зафиксированы 144 побочных эффекта. А медикам при введении раствора пациенту по инструкции необходимо держать под рукой противошоковое оборудование.

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Комментарии (2)

Vurgagain
"и предсказал"
Ох уж эти предсказатели....
Такое ощущение , что живешь в дремучем средневековье....
Видимо так и есть.
Paul3390
Мож с депутатов и прочих слуг народа начать? А мы посмотрим что будет.. Они ж для государства шибко важнее, судя по зарплатам и льготам?
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