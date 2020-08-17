Глава Центра Алмазова заявил о безопасности российской вакцины от COVID-19 и предсказал победу над коронавирусом
Генеральный директор Центра Алмазова и академик РАН Евгений Шляхто заявил об эффективности и безопасности первой российской вакцины от коронавируса «Спутник V», применять которую начнут уже в августе.
«Генеральный директор НМИЦ им. В. А. Алмазова академик РАН Евгений Владимирович Шляхто отметил, что создание первой российской вакцины от коронавируса говорит о том, что вирус может быть побежден в будущем, — говорится в опубликованном на сайте центра 17 августа заявлении. — Академик добавил, что для создания препарата была использована уже оправдавшая себя платформа. В связи с этим можно говорить о безопасности и эффективности вакцины, а также о формировании долгосрочного иммунного ответа».
Во второй половине августа вакцина начнет поступать в медицинские учреждения. Прививать в этом году будут лиц из групп повышенного профессионального риска заражения коронавирусом, прежде всего врачей и учителей.
Напомним, что эпидемиологическая эффективность зарегистрированной 11 августа вакцины для профилактики COVID-19 не изучена и вызывает вопросы по всему миру. Во время исследования на 38 добровольцах были зафиксированы 144 побочных эффекта. А медикам при введении раствора пациенту по инструкции необходимо держать под рукой противошоковое оборудование.