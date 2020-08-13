63 тысячи российских туристов прилетели в Анталью за три дня

После открытия авиасообщения с Турцией россияне активно отправились на отдых.
«Турецкую провинцию Анталья за первые три дня после возобновления чартерных рейсов из России посетили порядка 63 тысяч российских туристов», — сообщает 13 августа «Интерфакс» со ссылкой на подсчеты издания Turizm Gazetesi.
В понедельник в курортном регионе приземлились 80 самолетов из России, которые привезли 23 тысячи туристов.
Губернатор провинции Эрсин Языджы в комментарии Anadolu рассказал, что первая туристическая группа из России прибыла 10 августа. По его оценке, 11–12 августа в Анталью прибыло сразу 40 тысяч россиян.
«Фонтанка» писала о возросшем спросе на авиабилеты в Турцию.
24 июля премьер Михаил Мишустин объявил о возобновлении международного авиасообщения. Вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что улететь пока можно только в три страны, включая Турцию. Турецкие СМИ ранее допустили фальстарт и еще в середине июля рассказали о договоренности по началу полетов.