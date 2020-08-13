63 тысячи российских туристов прилетели в Анталью за три дня

После открытия авиасообщения с Турцией россияне активно отправились на отдых.

«Турецкую провинцию Анталья за первые три дня после возобновления чартерных рейсов из России посетили порядка 63 тысяч российских туристов», — сообщает 13 августа «Интерфакс» со ссылкой на подсчеты издания Turizm Gazetesi.

В понедельник в курортном регионе приземлились 80 самолетов из России, которые привезли 23 тысячи туристов.

Губернатор провинции Эрсин Языджы в комментарии Anadolu рассказал, что первая туристическая группа из России прибыла 10 августа. По его оценке, 11–12 августа в Анталью прибыло сразу 40 тысяч россиян.