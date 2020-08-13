Finnair отменил рейсы в Москву на сентябрь. Петербург пока в расписании

Финский национальный перевозчик Finnair, который более четырёх месяцев не летает в Россию, убрал из своего расписания на сентябрь Москву, это следует из информации в системе бронирования авиакомпании. Петербург, однако, пока остаётся в планах.

«Finnair в сентябре будет выполнять меньше рейсов по европейским направлениям, чем планировалось ранее. Многие страны ввели новые ограничения на поездки в последние недели из-за ситуации с распространением коронавируса, что привело к более низкому, чем ожидалось, спросу, — говорится в заявлении перевозчика, опубликованном накануне. — В сентябре компания намерена обслуживать те же европейские направления, что и в августе, но с меньшей частотой. Исключениями станут Ницца и Турку — полеты туда прекратятся в сентябре».