Карантин или тюрьма. Финляндия ужесточила правила для прибывающих в страну

Власти Суоми остались недовольны практикой добровольного карантина и тестирования на COVID-19, решив ужесточить правила.

«Финляндия вводит обязательное прохождение карантина для прибывающих из страны с плохой эпидемиологической ситуацией», — предупреждает 11 августа генеральное консульство Финляндии в Петербурге.

За нарушение карантина вводится штраф или даже три месяца тюрьмы. Также финские власти оставляют за собой право проводить «обязательную проверку на коронавирус» на границе.

Глава отдела здоровья и безопасности Ведомства здравоохранения и социального развития THL Мика Салминен в комментарии Ilta-Sanomat рассказал о том, что решение направлено на предотвращение завоза инфекции в страну. «Мы хотели верить, что люди будут соблюдать добровольный карантин. Но это, похоже, не работает должным образом, поэтому пришлось принять меры», — отметил специалист.