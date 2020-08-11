FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+16°C/Завтра: +17
73.78р86.83р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
11.08.2020 11:10
9
Печать

Карантин или тюрьма. Финляндия ужесточила правила для прибывающих в страну

Власти Суоми остались недовольны практикой добровольного карантина и тестирования на COVID-19, решив ужесточить правила.

«Финляндия вводит обязательное прохождение карантина для прибывающих из страны с плохой эпидемиологической ситуацией», — предупреждает 11 августа генеральное консульство Финляндии в Петербурге.

За нарушение карантина вводится штраф или даже три месяца тюрьмы. Также финские власти оставляют за собой право проводить «обязательную проверку на коронавирус» на границе.

Глава отдела здоровья и безопасности Ведомства здравоохранения и социального развития THL Мика Салминен в комментарии Ilta-Sanomat рассказал о том, что решение направлено на предотвращение завоза инфекции в страну. «Мы хотели верить, что люди будут соблюдать добровольный карантин. Но это, похоже, не работает должным образом, поэтому пришлось принять меры», — отметил специалист.

Ранее в Финляндии также было добровольное тестирование в аэропортах, однако желающих провериться на COVID-19 было немного.

С начала пандемии в Финляндии был выявлен 7 601 случай коронавируса. Суоми неоднократно продлевала ограничения на въезд для граждан России.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (9)

prosto262130721
То есть, это финны оказались столь несознательны, что не соблюдали добровольный карантин?
Спасибо, разъяснили.
prosto262130721
«Финляндия вводит обязательное прохождение карантина для прибывающих из страны с плохой эпидемиологической ситуацией», — предупреждает 11 августа генеральное консульство Финляндии в Петербурге.

«Мы хотели верить, что люди будут соблюдать добровольный карантин. Но это, похоже, не работает должным образом, поэтому пришлось принять меры».

Значит, Финляндия допускает-таки въезд граждан из "стран с плохой эпидемиологической ситуацией"?
K_Lutsky
Зато, сдается мне, граждане России , ломанувшиеся в Турцию, привезут нам вторую волну короны оттуда... В принципе финны правильно делают, на мой взгляд
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний