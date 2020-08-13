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13.08.2020 07:42
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США рассмотрят санкции против Белоруссии после того, как ситуация с протестами стабилизируются

США не исключили санкционных мер против Белоруссии из-за ситуации с президентскими выборами и последующими беспорядками в стране. Точный механизм в Вашингтоне определят после того, как ситуация в стране стабилизируется.

Подробности рассказал госсекретарь Майк Помпео во время визита в Прагу. Его слова 13 августа публикует Госдепартамент. Госсекретарь оценил президентские выборы в Белоруссии как не свободные и несправедливые. «Мы были глубоко разочарованы тем, что выборы были не свободными и несправедливыми. Мы видели такое раньше и сожалеем, что именно это повторилось», — сказал Помпео.

На вопрос об ограничительных мерах или приостановке поставок нефти, которые начались в мае этого года, Помпео ответил: «Уверен, мы рассмотрим все эти вещи. Но здесь важны критерии». Вашингтон не исключает многостороннего формата ограничительных мер, которые хочет обсудить с ЕС. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас уже высказывался в пользу возобновления санкций против Минска.

Евросоюз ввел санкции против Белоруссии в 2004 году после исчезновения двух оппозиционеров, журналиста и бизнесмена в 1999–2000 годах. В 2011 году ограничительные меры были усилены в связи с нарушениями на выборах и нарушениями в сфере прав человека. В 2015–2016 годах ЕС постепенно приостановил действие санкций в отношении нескольких физических лиц и четырех предприятий, но оставил оружейное эмбарго.

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Комментарии (6)

Павел Михайлов
А что против Трампа санкции не вводят? Он приказал ввести армию в Портленд, для наведения порядка.
salo
Были выборы.Кто-то голосовал за батьку,кто-то против,но ведь большинство все равно за него.Т.е.получается,что меньшинство не уважает мнение большинства.А где же тогда эта сраная западная демократия.Получается,что делать надо всем так,как Соросу хочется,а ведь за Соросом сатана стоит!
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