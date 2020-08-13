США рассмотрят санкции против Белоруссии после того, как ситуация с протестами стабилизируются

США не исключили санкционных мер против Белоруссии из-за ситуации с президентскими выборами и последующими беспорядками в стране. Точный механизм в Вашингтоне определят после того, как ситуация в стране стабилизируется.



Подробности рассказал госсекретарь Майк Помпео во время визита в Прагу. Его слова 13 августа публикует Госдепартамент. Госсекретарь оценил президентские выборы в Белоруссии как не свободные и несправедливые. «Мы были глубоко разочарованы тем, что выборы были не свободными и несправедливыми. Мы видели такое раньше и сожалеем, что именно это повторилось», — сказал Помпео.

