«Ничего похожего на свободные выборы». Германия предлагает возобновить санкции ЕС против Белоруссии

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас 10 августа высказался за возобновление санкций ЕС против Белоруссии в связи с неоднозначностью результатов выборов, которые прошли в республике накануне. Об этом сообщает 10 августа агентство DPA.

По словам Мааса, надежды на усиление верховенства закона в Белоруссии «потерпели не только серьезную неудачу», «на самом деле вообще ничего» похожего на свободные выборы не было замечено. «Вместо этого нам пришлось стать свидетелями насилия, запугивания и арестов», — сказал глава МИД ФРГ.