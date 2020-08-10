«Ничего похожего на свободные выборы». Германия предлагает возобновить санкции ЕС против Белоруссии
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас 10 августа высказался за возобновление санкций ЕС против Белоруссии в связи с неоднозначностью результатов выборов, которые прошли в республике накануне. Об этом сообщает 10 августа агентство DPA.
По словам Мааса, надежды на усиление верховенства закона в Белоруссии «потерпели не только серьезную неудачу», «на самом деле вообще ничего» похожего на свободные выборы не было замечено. «Вместо этого нам пришлось стать свидетелями насилия, запугивания и арестов», — сказал глава МИД ФРГ.
Маас призвал к немедленному освобождению задержанных во время акции протеста демонстрантов. По его мнению, необходимо изучить, «может ли это [снятие санкций в связи с первыми шагами к усилению верховенства закона] по-прежнему оставаться в силе в свете последних недель и дней».
Ранее Дональд Туск, глава Европейской народной партии (ЕНП), который еще недавно возглавлял Евросовет, призвал Александра Лукшенко опубликовать реальные цифры голосования, а глава Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Рик Даемс — обеспечить соблюдение основных прав и свобод человека.
Евросоюз ввел санкции против Белоруссии в 2004 году после исчезновения двух оппозиционеров, журналиста и бизнесмена в 1999–2000 годах. В 2011 году ограничительные меры были усилены в связи с нарушениями на выборах и нарушениями в сфере прав человека. В 2015–2016 годах ЕС постепенно приостановил действие санкций в отношении нескольких физических лиц и четырех предприятий, но оставил оружейное эмбарго.