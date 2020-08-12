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12.08.2020 17:47
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Германия готова использовать российскую вакцину от коронавируса при условии публикации всех исследований

Министерство здравоохранения Германии прокомментировало возможность импорта из России вакцины «Спутник V», о регистрации которой накануне рассказал Владимир Путин.

«Обычно предприятие фармацевтики, если оно хочет попасть на рынок и запрашивает доступ, должно эти данные [исследований] обнародовать», — цитирует 12 августа заявление представителя минздрава ФРГ Ханно Кауца РИА «Новости».

По его словам, российская сторона должна предоставить данные о всех этапах исследований «Спутник V».

Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан усомнился в эффективности российского препарата.

Как писала «Фонтанка», Центр Гамалеи не до конца уверен в надежности своей разработки. В своем отчете ученые указывали на большое количество нежелательных явлений после приема вакцины, отсутствие данных о продолжительности защиты препарата от инфекции и о том, что клинические исследования по изучению эпидемиологической эффективности не проводились.

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Комментарии (10)

Wuhan Proletarian
Для полноты картины не хватает Путинского наказа о полете дарагих рассиян, паимаишь, на Марс.
260928241
Швондеры набежали и еще прибегут.
dragvs
Не признано в развитой стране - себе нет смысла ставить. Германия за Арбидол бы ещё попыталась спросить.
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