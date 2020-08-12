Германия готова использовать российскую вакцину от коронавируса при условии публикации всех исследований

Министерство здравоохранения Германии прокомментировало возможность импорта из России вакцины «Спутник V», о регистрации которой накануне рассказал Владимир Путин.

«Обычно предприятие фармацевтики, если оно хочет попасть на рынок и запрашивает доступ, должно эти данные [исследований] обнародовать», — цитирует 12 августа заявление представителя минздрава ФРГ Ханно Кауца РИА «Новости».

По его словам, российская сторона должна предоставить данные о всех этапах исследований «Спутник V».

Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан усомнился в эффективности российского препарата.