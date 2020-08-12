Германия готова использовать российскую вакцину от коронавируса при условии публикации всех исследований
Министерство здравоохранения Германии прокомментировало возможность импорта из России вакцины «Спутник V», о регистрации которой накануне рассказал Владимир Путин.
«Обычно предприятие фармацевтики, если оно хочет попасть на рынок и запрашивает доступ, должно эти данные [исследований] обнародовать», — цитирует 12 августа заявление представителя минздрава ФРГ Ханно Кауца РИА «Новости».
По его словам, российская сторона должна предоставить данные о всех этапах исследований «Спутник V».
Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан усомнился в эффективности российского препарата.
Как писала «Фонтанка», Центр Гамалеи не до конца уверен в надежности своей разработки. В своем отчете ученые указывали на большое количество нежелательных явлений после приема вакцины, отсутствие данных о продолжительности защиты препарата от инфекции и о том, что клинические исследования по изучению эпидемиологической эффективности не проводились.