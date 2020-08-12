«Слишком раннее использование вакцины может быть опасно». Минздрав Германии усомнился в эффективности российского препарата от коронавируса

«Вопрос не в том, чтобы первым разработать вакцину. Намного важнее работать по-настоящему чисто. <...> Вакцинация может затронуть несколько сотен миллионов человек, если не миллиард. <...> Слишком раннее использование вакцины может быть опасно», — заявил 12 августа Шпан в комментарии Deutschlandfunk.

Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан настаивает, что российский препарат, о регистрации которого накануне рассказал Владимир Путин, якобы не прошел достаточного количества испытаний.

По его словам, российская сторона «мало что говорит» о своей разработке, поэтому у министра возникают вопросы по поводу эффективности вакцины. Он призвал к проведению большего количества тестов препарата.

Ранее в ВОЗ со скепсисом комментировали новости о скором запуске российской вакцины.