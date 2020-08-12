За кражу денег пенсионерки петербургский участковый отправится в колонию. К приговору он заговорил

Участковый уполномоченный из Калининского района Петербурга Валерий Пискарев приговорен за кражу и превышение полномочий. Паспортные данные старушки он передал знакомой в банк, а та помогла снять 1,8 млн.



О завершении следствия обвинительным приговором 12 августа сообщает пресс-служба судов Петербурга. Как установил суд, два года назад к Пискареву как к участковому обратилась 80-летняя пенсионерка. Его больше интересовали ее паспортные данные, чем жалобы, информацию о старушке полицейский передал через знакомого уже бывшей сотруднице Сбербанка. Та выяснила, что на счету женщины лежат 1,8 млн рублей. Преступники подделали банковскую карту, подав заявление через сайт, получала ее не установленная следствием женщина. В период с ноября 2018-го по январь 2019-го они опустошили счет. Пискарева задержали только в августе прошлого года, тогда он давать показания отказался.

