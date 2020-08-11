«Дни Лукашенко сочтены». Правящая партия Австрии пригласила Тихановскую, чтобы узнать, как помочь Белоруссии
Кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую, которая была вынуждена уехать в Литву, ждут власти Австрии. Приглашение она получила 11 августа от спикера правящей партии «Зелёные» по вопросам внешней политики Эва Эрнст-Дзедзич.
In der Nacht ist Oppositionskandidatin Swetlana #Tichanowskaja nach Litauen geflüchtet. Ich habe heute mit ihr Kontakt aufgenommen und sie nach Österreich eingeladen. Zeit für #Demokratie in #Belarus. https://t.co/dgUjFsWSYB— Ewa Ernst-Dziedzic (@dziedzic_ewa) August 11, 2020
От Тихановской хотят услышать, что сейчас переживает белорусская оппозиция. По словам Дзедзич, Австрия хочет знать, как помочь снизить градус конфликта в стране, а в перспективе как «мирно сменить систему в Белоруссии» (цитата по РИА «Новости»). Представитель правящей партии заявила, что «дни Лукашенко сочтены».
«Я решительно осуждаю жестокое насилие против мирных людей, которые отстаивают свои политические и гражданские права. В то же время я выражаю свое почтение всем гражданам Беларуси, которые не запуганы государственными репрессиями и уверенно отстаивают свой демократический голос», - заявила Эрнст-Дзедзич.
Также «Зелёные» призвали к пересмотру результатов выборов независимыми органами и, при необходимости, повторному голосованию под наблюдением ОБСЕ.
На президентских выборах в Белоруссии досрочное голосование проходило с 4 по 8 августа, а основной день голосования прошел 9 августа. За Лукашенко проголосовали 80,08 % избирателей, за основного кандидата от оппозиции — 10,09 %. Тихановская не признала итоги и покинула страну. После выборов в республике прошли массовые демонстрации. В стране также наблюдаются перебои с Интернетом. В ЕС призвали остановить «жестокие репрессии» в Белоруссии.