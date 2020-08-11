«Дни Лукашенко сочтены». Правящая партия Австрии пригласила Тихановскую, чтобы узнать, как помочь Белоруссии

Кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую, которая была вынуждена уехать в Литву , ждут власти Австрии. Приглашение она получила 11 августа от спикера правящей партии «Зелёные» по вопросам внешней политики Эва Эрнст-Дзедзич.

От Тихановской хотят услышать, что сейчас переживает белорусская оппозиция. По словам Дзедзич, Австрия хочет знать, как помочь снизить градус конфликта в стране, а в перспективе как «мирно сменить систему в Белоруссии» ( цитата по РИА «Новости»). Представитель правящей партии заявила, что «дни Лукашенко сочтены».

«Я решительно осуждаю жестокое насилие против мирных людей, которые отстаивают свои политические и гражданские права. В то же время я выражаю свое почтение всем гражданам Беларуси, которые не запуганы государственными репрессиями и уверенно отстаивают свой демократический голос», - заявила Эрнст-Дзедзич.



Также «Зелёные» призвали к пересмотру результатов выборов независимыми органами и, при необходимости, повторному голосованию под наблюдением ОБСЕ.