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11.08.2020 17:40
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«Дни Лукашенко сочтены». Правящая партия Австрии пригласила Тихановскую, чтобы узнать, как помочь Белоруссии

Кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую, которая была вынуждена уехать в Литву, ждут власти Австрии. Приглашение она получила 11 августа от спикера правящей партии «Зелёные» по вопросам внешней политики Эва Эрнст-Дзедзич.

От Тихановской хотят услышать, что сейчас переживает белорусская оппозиция. По словам Дзедзич, Австрия хочет знать, как помочь снизить градус конфликта в стране, а в перспективе как «мирно сменить систему в Белоруссии» (цитата по РИА «Новости»). Представитель правящей партии заявила, что «дни Лукашенко сочтены».

«Я решительно осуждаю жестокое насилие против мирных людей, которые отстаивают свои политические и гражданские права. В то же время я выражаю свое почтение всем гражданам Беларуси, которые не запуганы государственными репрессиями и уверенно отстаивают свой демократический голос», - заявила Эрнст-Дзедзич.

Также «Зелёные» призвали к пересмотру результатов выборов независимыми органами и, при необходимости, повторному голосованию под наблюдением ОБСЕ.

На президентских выборах в Белоруссии досрочное голосование проходило с 4 по 8 августа, а основной день голосования прошел 9 августа. За Лукашенко проголосовали 80,08 % избирателей, за основного кандидата от оппозиции — 10,09 %. Тихановская не признала итоги и покинула страну. После выборов в республике прошли массовые демонстрации. В стране также наблюдаются перебои с Интернетом. В ЕС призвали остановить «жестокие репрессии» в Белоруссии.

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Комментарии (1)

6cat
Австрийцы совсем ополоумели - "мирно сменить систему в Белоруссии". Какого хрена они лезут не в свое дело?
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