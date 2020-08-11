Четверо задержанных в Белоруссии российских журналистов покинули посольство РФ в Минске

Четыре журналиста из России, которые были задержаны в Минске при освещении протестов после президентских выборов, покинули территорию российского посольства в Белоруссии в сопровождении дипломатов. Они возвращаются в РФ. Об этом 11 августа сообщает РИА «Новости».

В дипмиссии отметили, что переговоры об освобождении сотрудников СМИ посольство вело с МВД республики.

Ранее сообщалось о задержании ряда российских журналистов: сотрудников Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко, журналиста Семена Пегова и его оператора.