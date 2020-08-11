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11.08.2020 15:32
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Четверо задержанных в Белоруссии российских журналистов покинули посольство РФ в Минске

Четыре журналиста из России, которые были задержаны в Минске при освещении протестов после президентских выборов, покинули территорию российского посольства в Белоруссии в сопровождении дипломатов. Они возвращаются в РФ. Об этом 11 августа сообщает РИА «Новости».

В дипмиссии отметили, что переговоры об освобождении сотрудников СМИ посольство вело с МВД республики.

Ранее сообщалось о задержании ряда российских журналистов: сотрудников Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко, журналиста Семена Пегова и его оператора.

Фотокорреспондента МИА «Россия сегодня» Илью Питалева собираются депортировать из республики, передаёт «Sputnik Беларусь» со ссылкой на начальника Департамента по гражданству и миграции МВД республики Алексея Бегуна. Вероятно, Питалев получит временный запрет на въезд в страну.

Издание Znak.com сообщило, что корреспондент Никита Телиженко не выходит на связь уже на протяжении 20 часов.

«Проект» также пишет, что более 40 часов не знает ничего о местонахождении внештатного автора издания, белорусского журналиста Станислава Ивашкевича, писавшего о женщинах Александра Лукашенко.

На президентских выборах в Белоруссии досрочное голосование проходило с 4 по 8 августа, а основной день голосования прошел 9 августа. За Лукашенко проголосовали 80,08 % избирателей, за основного кандидата от оппозиции — 10,09 %. Тихановская не признала итоги и покинула страну. После выборов в республике прошли массовые демонстрации. В стране также наблюдаются перебои с Интернетом. В ЕС призвали остановить «жестокие репрессии» в Белоруссии.

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