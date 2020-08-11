«Будьте благоразумными». Следственный комитет Белоруссии обратился к гражданам республики
Следственный комитет Белоруссии обратился к гражданам республики с просьбой не поддаваться на провокации. Обращение опубликовано 11 августа в телеграм-канале ведомства, официальный сайт недоступен. В стране продолжаются перебои с Интернетом.
«Не поддавайтесь на провокации организаторов беспорядков, задумайтесь о последствиях ваших действий, будьте благоразумными. Напоминаем, что за подобные противоправные действия непременно наступит уголовная ответственность», — говорится в обращении.
По итогам первой ночи акций протеста в связи с результатами президентских выборов, которые начались в Минске и других городах Белоруссии в ночь на 10 августа, СК возбудил более двух десятков уголовных дел об организации массовых беспорядков, насилии против сотрудников правоохранительных органов, хулиганстве и других. Силовики отчитались о задержании более 80 человек.
На вторую ночь после выборов протестующие люди снова вышли на улицы, столкновения с силовиками продолжились, стало известно о первом погибшем. Как сообщило республиканское Министерство внутренних дел, мужчина получил несовместимые с жизнью травмы, когда пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей, которые около одиннадцати часов вечера пытались прорвать баррикады на улице Притыцкого в Минске. ТАСС отметил, что в ночь на 11 августа задержали более ста человек, а силовые структуры реагировали предельно жестко.
Утром 11 августа Министерство иностранных дел Литвы сообщило, что главный соперник действующего президента Александра Лукашенко — Светлана Тихановская — покинула Белоруссию и «находится в безопасности».