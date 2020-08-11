«Будьте благоразумными». Следственный комитет Белоруссии обратился к гражданам республики

Следственный комитет Белоруссии обратился к гражданам республики с просьбой не поддаваться на провокации. Обращение опубликовано 11 августа в телеграм-канале ведомства, официальный сайт недоступен. В стране продолжаются перебои с Интернетом.



«Не поддавайтесь на провокации организаторов беспорядков, задумайтесь о последствиях ваших действий, будьте благоразумными. Напоминаем, что за подобные противоправные действия непременно наступит уголовная ответственность», — говорится в обращении.



По итогам первой ночи акций протеста в связи с результатами президентских выборов, которые начались в Минске и других городах Белоруссии в ночь на 10 августа, СК возбудил более двух десятков уголовных дел об организации массовых беспорядков, насилии против сотрудников правоохранительных органов, хулиганстве и других. Силовики отчитались о задержании более 80 человек.