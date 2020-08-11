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11.08.2020 09:43
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«Будьте благоразумными». Следственный комитет Белоруссии обратился к гражданам республики

Следственный комитет Белоруссии обратился к гражданам республики с просьбой не поддаваться на провокации. Обращение опубликовано 11 августа в телеграм-канале ведомства, официальный сайт недоступен. В стране продолжаются перебои с Интернетом.

«Не поддавайтесь на провокации организаторов беспорядков, задумайтесь о последствиях ваших действий, будьте благоразумными. Напоминаем, что за подобные противоправные действия непременно наступит уголовная ответственность», — говорится в обращении.

По итогам первой ночи акций протеста в связи с результатами президентских выборов, которые начались в Минске и других городах Белоруссии в ночь на 10 августа, СК возбудил более двух десятков уголовных дел об организации массовых беспорядков, насилии против сотрудников правоохранительных органов, хулиганстве и других. Силовики отчитались о задержании более 80 человек.

На вторую ночь после выборов протестующие люди снова вышли на улицы, столкновения с силовиками продолжились, стало известно о первом погибшем. Как сообщило республиканское Министерство внутренних дел, мужчина получил несовместимые с жизнью травмы, когда пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей, которые около одиннадцати часов вечера пытались прорвать баррикады на улице Притыцкого в Минске. ТАСС отметил, что в ночь на 11 августа задержали более ста человек, а силовые структуры реагировали предельно жестко.

Утром 11 августа Министерство иностранных дел Литвы сообщило, что главный соперник действующего президента Александра Лукашенко — Светлана Тихановская — покинула Белоруссию и «находится в безопасности».

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Комментарии (6)

Pilat
Это первый звоночек.
Власть которая сидит прочно, не обращается так к митингующим.
Под лукашенко зашатался трон.
С удовольствием посмотрю на его падение.
Паразит.
Vahmistroff
А белорусы, оказывается, Граждане! И границы предусмотрительно заранее блокировали -- извлекли урок из украинского печального опыта "вежливого" соседа. Посмотрим, хватит ли у них силы навести порядок.
Иван 2пырьев
Да ладно, всего 3% протестующих, 80% - празднуют победу
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