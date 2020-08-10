Тягач на трассе «Сортавала» сбил насмерть девочку на велосипеде

Смертельное ДТП произошло 10 августа в Приозерском районе Ленинградской области.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и области, около 11:15 на 100-м километре автодороги «Сортавала», по предварительной информации, 65-летний мужчина на тягаче «МАН» с полуприцепом совершил наезд на велосипедистку — девочку лет 10–15 на вид. Она пересекала проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.

Девочка погибла на месте. Её личность устанавливается, выясняются все обстоятельства ДТП.