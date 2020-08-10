Тягач на трассе «Сортавала» сбил насмерть девочку на велосипеде
Смертельное ДТП произошло 10 августа в Приозерском районе Ленинградской области.
Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и области, около 11:15 на 100-м километре автодороги «Сортавала», по предварительной информации, 65-летний мужчина на тягаче «МАН» с полуприцепом совершил наезд на велосипедистку — девочку лет 10–15 на вид. Она пересекала проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.
Девочка погибла на месте. Её личность устанавливается, выясняются все обстоятельства ДТП.
За выходные в Санкт-Петербурге и Ленинградской области произошло несколько тяжёлых ДТП с пешеходами. 10 августа около часа ночи на проспекте Ветеранов седан сбил мужчину лет 55 и скрылся. Пешехода госпитализировали в состоянии клинической смерти. В Колпино днём 9 августа «Газель» наехала на женщину с 5-летней девочкой. Водителя искали, но позже выяснилось, что он повёз пострадавших в больницу. Тем не менее он стал фигурантом уголовного дела. 8 августа около 0:05 на 38-м километре дороги Стрельна — Кипень — Гатчина (Гатчинский район) 42-летний мужчина на «Опеле Астре» насмерть сбил мужчину лет 35–40 на вид. ГИБДД выясняет личность погибшего.