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10.08.2020 14:06
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Тягач на трассе «Сортавала» сбил насмерть девочку на велосипеде

Смертельное ДТП произошло 10 августа в Приозерском районе Ленинградской области.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и области, около 11:15 на 100-м километре автодороги «Сортавала», по предварительной информации, 65-летний мужчина на тягаче «МАН» с полуприцепом совершил наезд на велосипедистку — девочку лет 10–15 на вид. Она пересекала проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.

Девочка погибла на месте. Её личность устанавливается, выясняются все обстоятельства ДТП.

За выходные в Санкт-Петербурге и Ленинградской области произошло несколько тяжёлых ДТП с пешеходами. 10 августа около часа ночи на проспекте Ветеранов седан сбил мужчину лет 55 и скрылся. Пешехода госпитализировали в состоянии клинической смерти. В Колпино днём 9 августа «Газель» наехала на женщину с 5-летней девочкой. Водителя искали, но позже выяснилось, что он повёз пострадавших в больницу. Тем не менее он стал фигурантом уголовного дела. 8 августа около 0:05 на 38-м километре дороги Стрельна — Кипень — Гатчина (Гатчинский район) 42-летний мужчина на «Опеле Астре» насмерть сбил мужчину лет 35–40 на вид. ГИБДД выясняет личность погибшего.

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Комментарии (3)

veteran78
Эт ж защитник наш от бандеровцев а вы его в кандалы. Если бы не такие как он украинская военщина уже бы топтала брущатку на Дворцовой.
Владислав М
А слезла бы девочка с велосипеда и перешла бы дорогу по ПДД, осталась бы жива.
veteran78
65летнему уроду денег не хватает на геморроидальные свечи ? До столько лет дожил и не понял что знак "зебра" предупреждает о возможности уехать к хозяину.
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