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10.08.2020 02:36
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На Ветеранов водитель на белом седане сбил пешехода. Пострадавший в критическом состоянии, а где водитель неизвестно

В состоянии клинической смерти медикам передали мужчину, которого в Сосновой поляне сбил автомобиль белого цвета. Водитель скрылся.

Как сообщает региональное управление ГИБДД, авария произошла на регулируемом пешеходном переходе у 141 дома по проспекту Ветеранов. Около часа ночи белый седан не затормозил перед мужчиной, на вид которому около 55 лет. Пешехода госпитализировали, а водителя ищут.

Днем в Колпино после аварии с пострадавшей пятилетней девочкой и сопровождавшей ее женщиной предполагалось, что водитель «ГАЗели» также скрылся. Как оказалось, он поехал за ними в больницу, после чего сам вернулся на место ДТП.

© Фонтанка.Ру

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