Наезд на женщину и её ребёнка в Колпино превратился в уголовное дело. Автомобилист стал фигурантом, несмотря на попытку им помочь

Как стало известно «Фонтанке» 10 августа, уголовное дело по второй части 264-й статьи УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) возбуждено в отношении 27-летнего уроженца Азербайджана. Его поместили в изолятор временного содержания.

Обстоятельства аварии в Колпинском районе Петербурга установят следователи. Её предполагаемый виновник пытался помочь пострадавшим, но уголовного преследования ему не избежать.

ДТП произошло днём 9 августа на улице Братьев Радченко в Колпино. «Газель» под управлением задержанного сбила 34-летнюю женщину и её пятилетнюю дочь, когда они переходили проезжую часть по «зебре» и на разрешающий сигнал светофора. Первая отделалась травмами средней степени тяжести, вторая была госпитализирована в тяжёлом состоянии.



Изначально сообщалось, что предполагаемый виновник аварии предпочёл не выяснять, что с пешеходами, и скрылся. Однако позже стало известно, что он пытался помочь пострадавшим и проследовал за ними в больницу. После этого он сам вернулся на место происшествия и сдался сотрудникам полиции.

