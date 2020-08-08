Ночное свидание «Лады» и фонаря на Просвещения закончилось ударом для «Пежо». В больнице новый день будут встречать трое

ДТП с тремя пострадавшими произошло под конец дня в Калининском районе Петербурга. В списке жертв аварии также числятся фонарь и припаркованный на обочине автомобиль.

Как сообщает отдел пропаганды управления ГИБДД по городу и области, около десяти вечера 7 августа у дома №84 по проспекту Просвещения ВАЗ-21113 под управлением 24-летнего водителя врезался в опору уличного освещения, после чего машину отбросило в стоящий рядом с местом происшествия «Пежо».