Ночное свидание «Лады» и фонаря на Просвещения закончилось ударом для «Пежо». В больнице новый день будут встречать трое
ДТП с тремя пострадавшими произошло под конец дня в Калининском районе Петербурга. В списке жертв аварии также числятся фонарь и припаркованный на обочине автомобиль.
Как сообщает отдел пропаганды управления ГИБДД по городу и области, около десяти вечера 7 августа у дома №84 по проспекту Просвещения ВАЗ-21113 под управлением 24-летнего водителя врезался в опору уличного освещения, после чего машину отбросило в стоящий рядом с местом происшествия «Пежо».
В результате ДТП пострадали трое человек. Сидевший за рулём молодой мужчина отделался травмами средней степени тяжести. Двоих его пассажиров забрали в больницу, их состояние оценивается врачами как тяжелое. Дорожная полиция проводит проверку.
Случившееся не обошли стороной пользователи соцсетей. В группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» они опубликовали фотографии, на которых запечатлены последствия произошедшего. Очевидцы охарактеризовали аварию как «серьезную», добавив, что на месте работали сотрудники ДПС и МЧС.