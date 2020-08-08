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08.08.2020 00:38
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Ночное свидание «Лады» и фонаря на Просвещения закончилось ударом для «Пежо». В больнице новый день будут встречать трое

ДТП с тремя пострадавшими произошло под конец дня в Калининском районе Петербурга. В списке жертв аварии также числятся фонарь и припаркованный на обочине автомобиль.

Как сообщает отдел пропаганды управления ГИБДД по городу и области, около десяти вечера 7 августа у дома №84 по проспекту Просвещения ВАЗ-21113 под управлением 24-летнего водителя врезался в опору уличного освещения, после чего машину отбросило в стоящий рядом с местом происшествия «Пежо».

В результате ДТП пострадали трое человек. Сидевший за рулём молодой мужчина отделался травмами средней степени тяжести. Двоих его пассажиров забрали в больницу, их состояние оценивается врачами как тяжелое. Дорожная полиция проводит проверку.

Случившееся не обошли стороной пользователи соцсетей. В группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» они опубликовали фотографии, на которых запечатлены последствия произошедшего. Очевидцы охарактеризовали аварию как «серьезную», добавив, что на месте работали сотрудники ДПС и МЧС.

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Комментарии (3)

260650801
Бородатые права и машину купили, а остальное нет?
260928241
Ночь, улица, фонарь, аптека,
Бессмысленный и тусклый свет.
Живи еще хоть четверть века -
Все будет так. Исхода нет.
Poxi
Задолбал искрометный юмор в заголовках несмешных событий
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