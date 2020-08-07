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07.08.2020 20:33
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ДТП на ЗСД сбило пятничные планы петербуржцев на загородный отдых. В районе аварии пробка на семь километров

Пятничные планы петербуржцев на загородный отдых сбила авария в Курортном районе. ДТП на скоростной магистрали собрало многокилометровую пробку.

Как сообщили читатели «Фонтанки», транспортный затор в 20:30 7 августа наблюдается на ЗСД в районе съезда на трассу «Скандинавия». На этом участке Scania с прицепом врезался в MAN — автомобиль прикрытия, который стоял в правом ряду, пока рабочие впереди убирали дорожные знаки. Водитель грузовика погиб на месте происшествия. ГИБДД проводит проверку.

Как уточнили изданию в пресс-службе ООО «Магистраль северной столицы», в настоящее время продолжаются работы по ликвидации последствий ДТП, что может осложнять дорожную ситуацию.

Фото: скриншот страницы Яндекс.Пробки

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», по состоянию на половину девятого вечера длина затора составляет порядка семи километров.

Фото: скриншот страницы Яндекс.Пробки

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