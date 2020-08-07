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07.08.2020 18:06
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«Скания» протаранила автомобиль прикрытия на ЗСД, пока рабочие убирали знаки. Водитель погиб

Серьезная авария произошла днем 7 августа на Западном скоростном диаметре в Курортном районе Петербурга. Водитель грузовика разбился о машину дорожников.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, ДТП случилось в 15:54 на 3-м километре ЗСД в направлении юга. По предварительным данным, неустановленный водитель на грузовике Scania с прицепом врезался в MAN — автомобиль прикрытия, который стоял в правом ряду, пока рабочие впереди убирали дорожные знаки.

В результате аварии водитель «Скании» погиб на месте, его личность устанавливается. ГИБДД ведет проверку. По словам очевидцев, водитель большегруза даже не тормозил.

По данным «Яндекс.Пробок», в районе места ДТП движение по ЗСД затруднено, но пробка в южном направлении не превышает двух километров. В то же время сервис показывает затор длиной 4,5 километра в противоположном направлении.

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Комментарии (11)

Nationalverrater_2
Проектировщиков - под суд. Ни карманов безопасности, ни ловушек, ни гребёнок замедления - ничего нет . В нищей Испании на трассах - такое - везде, даже разноуровневые развороты есть. Уже десятки водил на каде и зсд вот так погибли - сломлся - выходит в жилете , с треугольником, все дела . И через несколько минут его сшибают всмятку. Неужто нельзя такое проектом было предусмотреть? Хоша ....баре не особо ездят по кольцнвой - они все по вражьей НАТЕ рассекают, а 78: холопам - и так сойдет. Мычат и терпят.
bluxer
Так вот что значит операция прикрытия.
dragvs
Под наркотой был?
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