«Скания» протаранила автомобиль прикрытия на ЗСД, пока рабочие убирали знаки. Водитель погиб

Серьезная авария произошла днем 7 августа на Западном скоростном диаметре в Курортном районе Петербурга. Водитель грузовика разбился о машину дорожников.



Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, ДТП случилось в 15:54 на 3-м километре ЗСД в направлении юга. По предварительным данным, неустановленный водитель на грузовике Scania с прицепом врезался в MAN — автомобиль прикрытия, который стоял в правом ряду, пока рабочие впереди убирали дорожные знаки.

В результате аварии водитель «Скании» погиб на месте, его личность устанавливается. ГИБДД ведет проверку. По словам очевидцев, водитель большегруза даже не тормозил.