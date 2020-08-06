Комитет по природопользованию проследит за прибрежными территориями. О размыве берегов сообщают ученые

Губернатор Александр Беглов делегировал комитету по природопользованию полномочия по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. Ранее эту задачу спустили из федерального центра в регионы. О подписании соответствующего постановления 6 августа сообщает Смольный.

«Принятые изменения позволят рационально использовать прибрежные территории, подверженные негативному воздействию вод, своевременно проводить мероприятия по защите берегов, обеспечивать безопасность населения Санкт-Петербурга и хозяйственных объектов», — говорится в сообщении.

