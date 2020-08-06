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06.08.2020 19:15
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Комитет по природопользованию проследит за прибрежными территориями. О размыве берегов сообщают ученые

Губернатор Александр Беглов делегировал комитету по природопользованию полномочия по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. Ранее эту задачу спустили из федерального центра в регионы. О подписании соответствующего постановления 6 августа сообщает Смольный.

«Принятые изменения позволят рационально использовать прибрежные территории, подверженные негативному воздействию вод, своевременно проводить мероприятия по защите берегов, обеспечивать безопасность населения Санкт-Петербурга и хозяйственных объектов», — говорится в сообщении.

Принятие постановлений связано с изменениями в Водном кодексе, которые вступят в силу с 2021 года. Полномочия по береговым линиям внутренних вод переданы субъектам.

Ранее ученые из петербургского института ВСЕГЕИ им. А. П. Карпинского сообщали, что зимние штормы размывают берега и пляжи Петербурга. Восстанавливать приходилось пляж в Солнечном, последний пример — разрушения в Лисьем Носу. При этом Смольный кивал как раз на отсутствие полномочий до внесения изменений в Водный кодекс — например, в разговоре об укреплении берега реки Оккервиль. Впрочем, и после изменений в отношении Финского залива, к примеру, петербургские власти скованы: залив не находится целиком на территории региона и по нему проходит граница, так что он остается федеральным объектом.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

altnec
Так это и есть закидон на будущие отсыпки частных владений, но сначала это следует заявить, чтобы все об этом забыли.
Только напрасно торопится товарисч, Россия идет по псевдомексиканскому пути развития - полные отморозки во власти и совершенно нормальные и адекватные граждане страны.
dddmmm
А о самозахватах берегов никто не хочет сообщить?
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