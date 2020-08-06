Комитет по природопользованию проследит за прибрежными территориями. О размыве берегов сообщают ученые
Губернатор Александр Беглов делегировал комитету по природопользованию полномочия по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. Ранее эту задачу спустили из федерального центра в регионы. О подписании соответствующего постановления 6 августа сообщает Смольный.
«Принятые изменения позволят рационально использовать прибрежные территории, подверженные негативному воздействию вод, своевременно проводить мероприятия по защите берегов, обеспечивать безопасность населения Санкт-Петербурга и хозяйственных объектов», — говорится в сообщении.
Принятие постановлений связано с изменениями в Водном кодексе, которые вступят в силу с 2021 года. Полномочия по береговым линиям внутренних вод переданы субъектам.
Ранее ученые из петербургского института ВСЕГЕИ им. А. П. Карпинского сообщали, что зимние штормы размывают берега и пляжи Петербурга. Восстанавливать приходилось пляж в Солнечном, последний пример — разрушения в Лисьем Носу. При этом Смольный кивал как раз на отсутствие полномочий до внесения изменений в Водный кодекс — например, в разговоре об укреплении берега реки Оккервиль. Впрочем, и после изменений в отношении Финского залива, к примеру, петербургские власти скованы: залив не находится целиком на территории региона и по нему проходит граница, так что он остается федеральным объектом.