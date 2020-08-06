«Мистер Хайд». Ефремов вспомнил о зловещем двойнике, смотря на видео с места ДТП

Михаил Ефремов не смог уверенно опознать себя на видео с места ДТП, которое ему показали в суде 6 августа. Отвечая на вопрос адвоката, он вспомнил повесть шотландского писателя Роберта Стивенсона «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда».



Защитник поинтересовался, узнает ли себя актер на видеозаписи. «С трудом. Преждевременно говорить. Мистер Хайд», — цитирует РИА «Новости» ответ Ефремова.



В суде сегодня изучали видеодоказательства по делу актера. Так, на видео Ефремов сообщает сотруднику ДПС, что считает себя виновным в аварии. Ранее он говорил, что ничего не помнит о ДТП. Экспертиза показала, что за рулем в момент аварии был именно Ефремов.

