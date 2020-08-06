«Мистер Хайд». Ефремов вспомнил о зловещем двойнике, смотря на видео с места ДТП
Михаил Ефремов не смог уверенно опознать себя на видео с места ДТП, которое ему показали в суде 6 августа. Отвечая на вопрос адвоката, он вспомнил повесть шотландского писателя Роберта Стивенсона «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда».
Защитник поинтересовался, узнает ли себя актер на видеозаписи. «С трудом. Преждевременно говорить. Мистер Хайд», — цитирует РИА «Новости» ответ Ефремова.
В суде сегодня изучали видеодоказательства по делу актера. Так, на видео Ефремов сообщает сотруднику ДПС, что считает себя виновным в аварии. Ранее он говорил, что ничего не помнит о ДТП. Экспертиза показала, что за рулем в момент аварии был именно Ефремов.
В повести «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» врач изобретает препарат, который раскрывает в человеке страшную сторону — он становится сильнее и моложе, но вызывает необъяснимое отвращение у людей и начинает творить злодеяния. Читайте на «Фонтанке» мнение Евгения Вышенкова об этом деле.
Актер Михаил Ефремов 8 июня стал участником смертельного ДТП в Москве. На своем Jeep Grand Cherokee он вылетел на встречную полосу Садового кольца, врезавшись в развозку продуктового интернет-магазина. Утром 57-летний водитель Сергей Захаров скончался. Экспертиза показала, что в момент аварии у заслуженного артиста было «опьянение сильной степени», а позже в его крови нашли и следы наркотиков. Дело вызвало большой общественный резонанс, поэтому его прокомментировали и в Кремле, назвав «чудовищным случаем». Ефремову грозит от 5 до 12 лет колонии за нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, что повлекло смерть человека.