FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+20°C/Завтра: +21
73.28р86.63р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
06.08.2020 17:43
2
Печать

Грязные заборы и завешанные кондиционерами фасады позволили собрать ГАТИ штрафов почти на 10 млн. Это за одну неделю

Специалисты административно-технической инспекции (ГАТИ) прошлись по улицам Петербурга и за одну неделю нашли нарушителей, общая сумма штрафов с которых составляет 9,5 млн рублей. Больше всех заплатит «Почта России» и «Ростелеком».

Адреса, фото и размеры штрафов ГАТИ публикует 6 августа. Так, здание в пользовании «Почты России» на Будапештской улице оказалось грязным и не отремонтированным, на фасаде появилась несогласованная вентиляция. Ту же грязь и незаконные кондиционеры, а еще и отсутствие табличек с адресом специалисты обнаружили на Искровском, 14/12, и улице Ворошилова, дом 5, зданиями управляет Ростелеком. Обе организации оштрафованы на 580 тысяч рублей.

Фото: Пресс-служба ГАТИ
Фото: Пресс-служба ГАТИ
Фото: Пресс-служба ГАТИ
Фото: Пресс-служба ГАТИ
Фото: Пресс-служба ГАТИ
Фото: Пресс-служба ГАТИ

Лишние кондиционеры нашли и на проспекте Славы, 53. Там сидят росгвардейцы, штраф — 270 тысяч. Институт цитологии РАН за разваливающийся фасад здания на Тихорецком проспекте должен заплатить штраф в 250 тысяч.

АО «Проммонолит» на Энгельса плохо старался для пешеходов на время ремонта, за нарушение временной схемы организации дорожного движения заплатить придется полмиллиона. Такой же штраф назначен ЗАО «АБЗ-Дорстрой», с нарушениями благоустройства был проведен ремонт на Народного Ополчения.

ООО «Агропром» не убрался на Будапештской, штраф 300 тысяч. Садово-парковое предприятие «Выборгское» не убралось в Изотовском сквере, штраф 100 тысяч.

Университет ГПС МЧС России на Фучика не заботится о своем заборе, за что получил наказание в 30 тысяч рублей.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (2)

kamennyi
А почему не 109 миллионов рублей? Кондиционеры 20 лет висели и никому не мешали, тогда согласовывать их было не надо! Снять и всЁ!
А люди будут задыхаться и болеть в наше не простое время? Так как "гати" выписывает штрафы без предупреждений, все пойдут в суд.
dedmoroz_5e4d8827384c2
наше, питерское: убогие лестницы выходящие на тротуар и приямки с лестницами с тротуара в подвал, мешающие мехуборке тротуаров
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний