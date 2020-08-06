Адреса, фото и размеры штрафов ГАТИ публикует 6 августа. Так, здание в пользовании «Почты России» на Будапештской улице оказалось грязным и не отремонтированным, на фасаде появилась несогласованная вентиляция. Ту же грязь и незаконные кондиционеры, а еще и отсутствие табличек с адресом специалисты обнаружили на Искровском, 14/12, и улице Ворошилова, дом 5, зданиями управляет Ростелеком. Обе организации оштрафованы на 580 тысяч рублей.

Специалисты административно-технической инспекции (ГАТИ) прошлись по улицам Петербурга и за одну неделю нашли нарушителей, общая сумма штрафов с которых составляет 9,5 млн рублей. Больше всех заплатит «Почта России» и «Ростелеком».

Лишние кондиционеры нашли и на проспекте Славы, 53. Там сидят росгвардейцы, штраф — 270 тысяч. Институт цитологии РАН за разваливающийся фасад здания на Тихорецком проспекте должен заплатить штраф в 250 тысяч.

АО «Проммонолит» на Энгельса плохо старался для пешеходов на время ремонта, за нарушение временной схемы организации дорожного движения заплатить придется полмиллиона. Такой же штраф назначен ЗАО «АБЗ-Дорстрой», с нарушениями благоустройства был проведен ремонт на Народного Ополчения.

ООО «Агропром» не убрался на Будапештской, штраф 300 тысяч. Садово-парковое предприятие «Выборгское» не убралось в Изотовском сквере, штраф 100 тысяч.

Университет ГПС МЧС России на Фучика не заботится о своем заборе, за что получил наказание в 30 тысяч рублей.