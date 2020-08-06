Плющенко строит два катка в Москве и Московской области. Желающих заниматься у него слишком много
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко начал строительство тренировочных катков в Москве и Московский области. Как сообщает РБК в четверг, 6 августа, со ссылкой на самого бывшего фигуриста, работы ведутся за счет личных средств тренера.
Один каток возводится на юго-западе Москвы, на Востряковском шоссе, второй — в области, в поселке Горки-10. По словам Плющенко, их строительство понадобилось из-за большого количества желающих заниматься в его академии фигурного катания.
Ожидается, что катки будут достроены через шесть месяцев. В Москве это капитальное строение, с большими залами и раздевалками, фитнесом, рестораном, а в Московской области — быстровозводимое каркасное сооружение, в котором также планируется запустить фитнес, кафе и залы.
Землю под каток в Москве Плющенко выделил мэр столицы Сергей Собянин. Участок в области двукратный олимпийский чемпион купил за свои деньги.
Академия Плющенко была открыта в 2017 году. Сейчас в ней занимается более ста спортсменов, в их числе двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова и чемпионка Европы Алена Косторная.
К Плющенко также перешла петербургская фигуристка Станислава Константинова.