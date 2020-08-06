Плющенко строит два катка в Москве и Московской области. Желающих заниматься у него слишком много

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко начал строительство тренировочных катков в Москве и Московский области. Как сообщает РБК в четверг, 6 августа, со ссылкой на самого бывшего фигуриста, работы ведутся за счет личных средств тренера.

Один каток возводится на юго-западе Москвы, на Востряковском шоссе, второй — в области, в поселке Горки-10. По словам Плющенко, их строительство понадобилось из-за большого количества желающих заниматься в его академии фигурного катания.

Ожидается, что катки будут достроены через шесть месяцев. В Москве это капитальное строение, с большими залами и раздевалками, фитнесом, рестораном, а в Московской области — быстровозводимое каркасное сооружение, в котором также планируется запустить фитнес, кафе и залы.