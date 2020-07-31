«От Косторной мы получили целый список девочек нон грата, на этом и расстались». Фигуристка Косторная ушла от Тутберидзе к Плющенко

Действующая чемпионка Европы и победительница финала Гран-при Алена Косторная ушла от тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Как написала сама Тутберидзе в своем инстаграме в пятницу, 31 июля, 16-летняя спортсменка предпочла перейти к Евгению Плющенко.

«Приходят к нам милые, добрые, с открытым взглядом, желающие добиться результатов, доказать себе и другим. Проходит время, мы продуктивно работаем и добиваемся порой колоссальных результатов. А дальше..... такое ощущение, что внешний мир влияет на наших милых и добрых. Появляются всё новые и новые условия для продолжения совместной работы (как повышение платы за любовь). Когда-то Юля (Липницкая. — Прим. ред.) выдвинула требование не выходить на один лёд с Женей (Медведевой. — Прим. ред.) . Мы постарались удовлетворить все условия — не помогло. Потом Женя отказалась кататься с Алиной (Загитовой. — Прим. ред.) . И вот сейчас от Алёны (Косторной. — Прим. ред.) мы получили целый список девочек нон грата. Вот на этом мы с ней и расстались...» — написала Тутберидзе.

По словам тренера, это произошло из-за целого ряда требований, которые выдвинула Косторная.

При этом Этери добавила, что, несмотря на уход уже второй подряд топовой фигуристки, ничего менять в системе подготовки она не будет. «Мы всё делаем правильно», — уверена тренер.

В комментариях она подтвердила, что Косторная договорилась с Плющенко еще в мае.

Напомним, что ранее от Тутберидзе к Плющенко перешла Александра Трусова, обладательница сразу нескольких мировых рекордов благодаря большому арсеналу четверных прыжков.