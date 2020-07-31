Количество заразившихся коронавирусом в мире превысило 17 млн человек. За сутки прибавилось почти 300 тыс. случаев
Количество новых случаев заражения коронавирусом в мире ставит очередные рекорды. Как сообщили 31 июля во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за последние сутки зафиксировано 292,5 тыс. заболевших.
Таким образом, общее количество заразившихся составляет 17 млн 106 тыс. 007 человек. Число летальных исходов приближается к 700 тысячам — по последним данным, от COVID-19 умерли 668 910 человек. Ранее глава ВОЗ заявлял, что в мире вновь наблюдается рост заболеваемости, в котором, в том числе, виновата молодежь.
По данным на утро 31 июля, в России было зафиксировано всего 839 981 случай заражения коронавирусом, из них в Петербурге — 31 461.