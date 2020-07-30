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30.07.2020 19:32
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Гендиректор ВОЗ считает, что новые вспышки COVID-19 в Европе происходят из-за молодёжи

Новые вспышки COVID-19 в ряде стран Европы и Северного полушария связаны с тем, что молодые люди снизили бдительность в летний период, заявил на брифинге 30 июля генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Свидетельства говорят о том, что вспышки случаев COVID-19 в ряде стран появились в результате того, что молодые люди ослабили свою бдительность во время летнего сезона в Северном полушарии», — сказал он.

Гендиректор ВОЗ вновь подчеркнул, что молодые люди и дети подвержены заражению COVID-19, поэтому они также должны проявлять бдительность во время пандемии — носить маски и соблюдать дистанцию.

По последним данным ВОЗ, в мире выявлено уже более 16,5 миллиона случаев заражения, свыше 656 тысяч человек скончались.

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Комментарии (1)

You’ll never walk alone
да-да-да, во всем виновата молодёжь, забыл добавить что посидите дома до 2000 чёрт знает какого года, на карантине и самоизоляции, а мы пока будем изобретать вакцину, которая будет когда-нибудь потом.
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