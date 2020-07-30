Гендиректор ВОЗ считает, что новые вспышки COVID-19 в Европе происходят из-за молодёжи

Новые вспышки COVID-19 в ряде стран Европы и Северного полушария связаны с тем, что молодые люди снизили бдительность в летний период, заявил на брифинге 30 июля генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Свидетельства говорят о том, что вспышки случаев COVID-19 в ряде стран появились в результате того, что молодые люди ослабили свою бдительность во время летнего сезона в Северном полушарии», — сказал он.

Гендиректор ВОЗ вновь подчеркнул, что молодые люди и дети подвержены заражению COVID-19, поэтому они также должны проявлять бдительность во время пандемии — носить маски и соблюдать дистанцию.