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31.07.2020 20:05
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Сначала сел за руль, потом попробовал машину на вкус. Московский зоопарк показал, как панды отметили день рождения

Московский зоопарк 31 июля отметил день рождения двух своих панд – Жуи, которому сегодня исполнилось четыре года, и Диндин, которой вчера стукнуло три.

Кадр из видео Московского зоопарка
Кадр из видео Московского зоопарка
Кадр из видео Московского зоопарка
Кадр из видео Московского зоопарка

У нас они живут больше года, сообщает зверинец в пресс-релизе. Звери быстро адаптировались, чему поспособствовала мягкая зима. Им очень понравился снег: Жуи зачарованно рассматривал снежинки, а Диндин с удовольствием уничтожила снеговика. Оба за год прибавили в весе примерно по 20 килограммов. Теперь Жуи весит около 120, а Диндин – около 80. Оба стали больше доверять людям, особенно самочка, которая поначалу была капризной и осторожной. Самец же остаётся неустрашимым исследователем.

На день рождения животные получили подарки: Жуи – бамбуковую машину, а Диндин – бамбуковую куклу. Что делать с автомобилем, «парень» понял сразу: садиться за руль. Потом найти все яблоки и морковку, спрятанные внутри, а потом попробовать на вкус и саму машину. «Девочка» же сначала собрала по дороге все угощения, а потом уже взялась за куклу. «В одежде нашла морковку, под платьем – сочный бамбук. Ничего не пропустила», – рассказывают зоологи.

Видео Московского зоопарка

«Кроме того, обоим пандам достался торт из арбуза с ледяной цифрой наверху – 3 и 4 года. В лед были вморожены ягоды и фрукты. От таких сюрпризов панды никогда не отказываются», – отмечают в зоопарке.

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