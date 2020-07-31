Напавшего с ножом на глухонемых пассажиров на «Пушкинской» отправили в колонию. Он раскаялся в последний момент, но его первую версию не забыли
Задержанный пассажиром в петербургском метро после нападения на двух иностранцев Фетулах Гамдулаев признан виновным в хулиганстве и причинении тяжкого вреда здоровью. Его определили в колонию строгого режима.
О решении 31 июля сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга. Накануне приговора он отказался от версии о самообороне и забыл про поврежденную руку, признал вину и раскаялся, однако суд учел его показания и сделал вывод только о частичном осознании Гамдулаевым своего поступка. Его приговорили к 4 годам и девяти месяцам колонии, время следствия, то есть больше года, он провел в СИЗО. Моральный вред оценен в 60 тысяч рублей.
Как ранее писала «Фонтанка», на двух граждан Украины Гамдулаев напал за полчаса до закрытия метро 20 июля прошлого года, потасовка началась в вагоне между «Технологическим институтом» и «Пушкинской». Вскоре его арестовали, а раненные в грудь складным ножом пассажиры перенесли операции.
На платформу осужденного вытолкал петербуржец Виталий Городилов. Он выбил из рук нападавшего нож, чем, вероятнее всего, спас потерпевшим жизни. О своей биографии и происходящем в вагоне он рассказал в интервью «Фонтанке». За храбрость его лично наградил начальник регионального управления МВД Роман Плугин.
По словам очевидцев, в ярость Гамдулаева привело игнорирование вопроса о том, выходят ли пассажиры. Свидетели отмечали, что оба они — глухонемые и нападавшего слышать не могли.