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31.07.2020 16:52
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Напавшего с ножом на глухонемых пассажиров на «Пушкинской» отправили в колонию. Он раскаялся в последний момент, но его первую версию не забыли

Задержанный пассажиром в петербургском метро после нападения на двух иностранцев Фетулах Гамдулаев признан виновным в хулиганстве и причинении тяжкого вреда здоровью. Его определили в колонию строгого режима.

О решении 31 июля сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга. Накануне приговора он отказался от версии о самообороне и забыл про поврежденную руку, признал вину и раскаялся, однако суд учел его показания и сделал вывод только о частичном осознании Гамдулаевым своего поступка. Его приговорили к 4 годам и девяти месяцам колонии, время следствия, то есть больше года, он провел в СИЗО. Моральный вред оценен в 60 тысяч рублей.

Как ранее писала «Фонтанка», на двух граждан Украины Гамдулаев напал за полчаса до закрытия метро 20 июля прошлого года, потасовка началась в вагоне между «Технологическим институтом» и «Пушкинской». Вскоре его арестовали, а раненные в грудь складным ножом пассажиры перенесли операции.

На платформу осужденного вытолкал петербуржец Виталий Городилов. Он выбил из рук нападавшего нож, чем, вероятнее всего, спас потерпевшим жизни. О своей биографии и происходящем в вагоне он рассказал в интервью «Фонтанке». За храбрость его лично наградил начальник регионального управления МВД Роман Плугин.

По словам очевидцев, в ярость Гамдулаева привело игнорирование вопроса о том, выходят ли пассажиры. Свидетели отмечали, что оба они — глухонемые и нападавшего слышать не могли.

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Комментарии (2)

pila_grigoryeva
опять гость с юга ведет себя как у себя в ауле калеча русских людей
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