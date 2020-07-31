«А что, так можно было?» В Гонконге из-за коронавируса на год отложили выборы в местный парламент

Выборы в Законодательное собрание Гонконга, которые были запланированы на сентябрь 2020 года, будут отложены на год из-за ситуации с коронавирусом. Об этом 31 июля заявила глава специального административного района КНР Кэрри Лэм.

Как сообщает BBC News, Лэм призналась, что это решение стало для неё самым трудным с начала пандемии, и подчеркнула, что оно было продиктовано необходимостью обеспечить безопасность населения. По её словам, принимая его, она руководствовалась положениями закона о мерах при чрезвычайных происшествиях, который действует в Гонконге.