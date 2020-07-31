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31.07.2020 16:17
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«А что, так можно было?» В Гонконге из-за коронавируса на год отложили выборы в местный парламент

Выборы в Законодательное собрание Гонконга, которые были запланированы на сентябрь 2020 года, будут отложены на год из-за ситуации с коронавирусом. Об этом 31 июля заявила глава специального административного района КНР Кэрри Лэм.

Как сообщает BBC News, Лэм призналась, что это решение стало для неё самым трудным с начала пандемии, и подчеркнула, что оно было продиктовано необходимостью обеспечить безопасность населения. По её словам, принимая его, она руководствовалась положениями закона о мерах при чрезвычайных происшествиях, который действует в Гонконге.

Издание пишет, что решение вызвало резкую критику со стороны оппозиции, которая обвинила власть в том, что она использует пандемию как предлог, чтобы помешать народу выразить свою волю на голосовании.

Также сообщается, что у оппозиционных кандидатов набралось большое, по сравнению с предыдущими годами, количество сторонников на фоне последних решений властей, не нашедших одобрения населения. Поэтому они не заинтересованы в том, чтобы выборы были перенесены.

В России этим летом, несмотря на пандемию, состоялось голосование по поправкам в Конституцию. Власти решили растянуть проведение плебисцита на неделю, назвав это решение мерой по нераспространению коронавируса. Подводя итоги, президент РФ Владимир Путин заявил, что массовое участие россиян в голосовании не привело к вспышке COVID-19.

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