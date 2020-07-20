Путин: Парад Победы и голосование по Конституции не привели к вспышкам коронавируса, но «угроза пока сохраняется»
Россия, в отличие от некоторых других стран, хорошо справилась с пандемией коронавируса, при этом ни голосование по поправкам к Конституции, ни парад Победы не сказались на темпах заболеваемости. Об этом заявил 20 июля президент РФ Владимир Путин.
«Если посмотреть в среднем по миру и по Европе, у нас количество заболевших от численности населения примерно такое же, как везде —
Отметив, что к статистике можно относиться по-разному, Путин привёл следующие цифры: «в странах с хорошей, развитой системой здравоохранения, в богатых странах Европы летальность 8,10,11,13, в некоторых странах — больше
Такой показатель, по его мнению, обеспечила гибкость системы здравоохранения, уровень подготовки специалистов и способность государства мобилизовать ресурсы в нужный момент.
«В целом нам пока удается переворачивать эту тяжелую страницу с минимальными потерями, но они есть, и угроза пока сохраняется», — заявил Путин.
«Мы провели парад Победы, всероссийское голосование по поправкам в Конституцию, и ни то, ни другое не привело к вспышкам эпидемии, наоборот, ситуация улучшается изо дня в день», — сказал Путин, пояснив, что воинские коллективы и так находятся почти в изоляции, и «военная медицина хорошо отработала», а на голосованиях помогли средства индивидуальной защиты и соцдистанция.
Отметим, что в Петербурге 20 июля количество новых диагностированных случаев COVID-19 впервые за несколько месяцев оказалось ниже 200.