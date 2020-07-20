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20.07.2020 14:56
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Путин: Парад Победы и голосование по Конституции не привели к вспышкам коронавируса, но «угроза пока сохраняется»

Россия, в отличие от некоторых других стран, хорошо справилась с пандемией коронавируса, при этом ни голосование по поправкам к Конституции, ни парад Победы не сказались на темпах заболеваемости. Об этом заявил 20 июля президент РФ Владимир Путин.

«Если посмотреть в среднем по миру и по Европе, у нас количество заболевших от численности населения примерно такое же, как везде — 0,5 % от численности населения», — сказал президент во время общения с рабочими судостроительного завода «Залив» в Керчи.

Отметив, что к статистике можно относиться по-разному, Путин привёл следующие цифры: «в странах с хорошей, развитой системой здравоохранения, в богатых странах Европы летальность 8,10,11,13, в некоторых странах — больше 15 % (Бельгия, Великобритания), у нас — 1,5 %».

Такой показатель, по его мнению, обеспечила гибкость системы здравоохранения, уровень подготовки специалистов и способность государства мобилизовать ресурсы в нужный момент.

«В целом нам пока удается переворачивать эту тяжелую страницу с минимальными потерями, но они есть, и угроза пока сохраняется», — заявил Путин.

«Мы провели парад Победы, всероссийское голосование по поправкам в Конституцию, и ни то, ни другое не привело к вспышкам эпидемии, наоборот, ситуация улучшается изо дня в день», — сказал Путин, пояснив, что воинские коллективы и так находятся почти в изоляции, и «военная медицина хорошо отработала», а на голосованиях помогли средства индивидуальной защиты и соцдистанция.

Отметим, что в Петербурге 20 июля количество новых диагностированных случаев COVID-19 впервые за несколько месяцев оказалось ниже 200.

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Комментарии (8)

Матрёшечка
Пи*дит и не краснеет.
Урус-Баши
На ситуацию в стране с коронавирусом оба мероприятия и не могли повлиять, поскольку не много народу в них принимало участие.
alexpv
А с Белоруссией что же он не сравнил? там парад победы 9 мая проводили, без масок и перчаток и тоже никакой вспышки не было, и вообще карантина не было.
Наверное у Лукашенко еще лучше система здравоохранения и оказания медицинской помощи, чем в Европе и России поставлена.
Вот кому завидовать надо, если конечно верить всему тому, что лепят оба президента.
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