Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева стала ведущей шоу «Орёл и решка» после того, как фанаты оставили больше 680 тысяч комментариев в Instagram с просьбами об этом. Как 31 июля заявили представители проекта и телеканала «Пятница», они не смогли «проигнорировать такую активность».

О том, что она вернётся в «Орла и решку», если пост на странице Instagram «Пятницы» о ней от 27 июля соберёт 500 тысяч комментариев, сама блогер в шутку заявила в Stories. К 31 июля записей с хэштегом #настюшкуврешку под указанной публикацией накопилось больше 690,5 тысяч, а в аккаунте канала появилась запись о том, что поклонники «сделали выбор» и не оставили его продюсерам и режиссёрам. Просьбы сделать блогера ведущей с начала акции сыпались со скоростью около 10 тысяч в минуту. Необходимое их количество набралось за несколько часов. «Я не верю!» — прокомментировала произошедшее Ивлеева.

Сообщается, что съёмки возобновятся, как только пандемия коронавируса пойдёт на спад и границы будут открыты. Сейчас для ведущей ищут напарника. В создании передачи о путешествиях она участвовала с 2017 года и появлялась в нескольких сезонах. Её партнёром по передаче был диджей Антон Птушкин. Сейчас фанаты также требуют вернуть его на экраны с помощью отметки #птушкинврешку.

Анастасия Ивлеева и её супруг рэпер Элджей лечатся от COVID-19. О том, что их тесты дали положительный результат, стало известно 26 июля. В пятницу музыканта госпитализировали в Москве.