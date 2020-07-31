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31.07.2020 13:43
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ЕС констатировал рекордное падение ВВП

Экономика Еврозоны во втором квартале этого года упала на 12,1%.

«Пандемия коронавируса вызвала самое большое падение ВВП, когда-либо зарегистрированное в 19 странах ЕС, использующих евро в качестве валюты. Экономика еврозоны сократилась более чем на 12%», — сообщает 31 июля DW со ссылкой на Статистическое управление Европейского союза.

ВВП Испании упал почти на 18%, Португалии — на 14,1%, Франции — на 13,8%, а Италии — на 12,4%. В годовом выражении экономика еврозоны упала на 15%.

Накануне министерство торговли США также констатировало рекордное падение ВВП на 32,9% за второй квартал этого года. Американские рынки ответили на это падением.

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Комментарии (3)

altnec
Рубли печатаются не только в России, не забывайте.
Поэтому вся эта рублевая печатаемая масса всегда известна, как и другие валюты.
Остальное зависит от правительств стран.
Какое правительство, такая и экономика, а не граждане.
Судя по вливаниям ФРС на триллионы долларов рубль не просто рухнет, бумаги не хватит защищенной чтобы напечатать в ответ десятки триллионов рублей.
Поэтому дефолт может быть обьявлен в любой день в России, но не завтра. Пока ликвидность доллара и рубля не придет в норму.
А вот через несколько дней вполне возможно.
Вон сколько ворья из 90-х повылазило как тараканов.
***_555
Деревянный за неделю рухнул к Евро на 10%.
kote_5e4d88f83c7f0
Поэтому давайте напечатаем денег в размере от 20 до 5% ВВП в зависимости от страны и через банки вольем в экономику. Эпидемию на этом можно свернуть.
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