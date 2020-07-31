ЕС констатировал рекордное падение ВВП

Экономика Еврозоны во втором квартале этого года упала на 12,1%.

«Пандемия коронавируса вызвала самое большое падение ВВП, когда-либо зарегистрированное в 19 странах ЕС, использующих евро в качестве валюты. Экономика еврозоны сократилась более чем на 12%», — сообщает 31 июля DW со ссылкой на Статистическое управление Европейского союза.

ВВП Испании упал почти на 18%, Португалии — на 14,1%, Франции — на 13,8%, а Италии — на 12,4%. В годовом выражении экономика еврозоны упала на 15%.

Накануне министерство торговли США также констатировало рекордное падение ВВП на 32,9% за второй квартал этого года. Американские рынки ответили на это падением.