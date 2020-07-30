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30.07.2020 16:54
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ВВП США упал на рекордные 32,9%

Министерство торговли США констатирует самое большое падение американской экономики за квартал.

«Ни Великая депрессия, ни мировой экономический кризис, ни какой-либо другой спад за последние два столетия никогда не вызывали столь резкого истощения экономики. ВВП США за второй квартал сократился на рекордные 32,9%», — сообщает 30 июля CNBS со ссылкой на данные министерства торговли США.

Худшим периодом в истории Америки считается первый квартал 1958 года с падением ВВП на 10%, а вслед за ним идет четвертый квартал 2008 года со снижением в 8,4%.

Экономисты полагают, что падение 2020-го обусловлено действиями властей по борьбе с коронавирусом.

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Комментарии (7)

hedgehog_
надо к ним заслать наших властелинов статистики. с целью производства работ по подгону методики расчетов под нужные показатели роста народного хозяйства
***_555
А у.е. подорожало за день на целый деревянный.
Oleg_I
Росстат сейчас поднатужится и выдаст уверенный рост.
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