ВВП США упал на рекордные 32,9%

Министерство торговли США констатирует самое большое падение американской экономики за квартал.

«Ни Великая депрессия, ни мировой экономический кризис, ни какой-либо другой спад за последние два столетия никогда не вызывали столь резкого истощения экономики. ВВП США за второй квартал сократился на рекордные 32,9%», — сообщает 30 июля CNBS со ссылкой на данные министерства торговли США.

Худшим периодом в истории Америки считается первый квартал 1958 года с падением ВВП на 10%, а вслед за ним идет четвертый квартал 2008 года со снижением в 8,4%.