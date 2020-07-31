В Крыму восемь пассажиров микроавтобуса погибли в аварии на трассе «Таврида»

В Крыму произошла авария с погибшими и пострадавшими на трассе «Таврида» утром 31 июля. Микроавтобус с пассажирами столкнулся с грузовиком.



ДТП случилось рядом с Белогорском, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. В результате столкновения, на месте погибли восемь пассажиров микроавтобуса. Еще семь человек получили травмы и были госпитализированы, среди них есть двое детей.

«Водитель микроавтобуса, по предварительным данным, уснул за рулем», - добавил источник.



Представитель республикансокого МЧС уточнил РИА Новости, что микроавтобус Mercedes Sprinter врезался в стоящий грузовик КамАЗ с прицепом. Детей среди погибших нет.

