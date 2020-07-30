Белоруссия подозревает бойцов ЧВК Вагнера в сговоре с оппозиционерами. Их хотят арестовать по делу о массовых беспорядках

«В отношении Сергея Тихановского и Николая Статкевича расследуется уголовное дело по факту приготовления к массовым беспорядкам по ст. 13, ч. 2, ст. 293 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Вчера по результатам проверки оперативной информации, поступившей от спецслужб, по подозрению в совершении указанного преступления были задержаны 33 гражданина Российской Федерации, сотрудники ЧВК Вагнера, проживавшие на территории санатория «Белорусочка» в Минском районе», — говорится в заявлении СК Белоруссии.

Российские наемники из ЧВК Вагнера приехали в Белоруссию для организации массовых беспорядков, заявили в Следственном комитете республики. Они стали фигурантами уголовного дела оппозиционеров.

Наемников планируют заключить под стражу. Ходатайства в суд готовятся.

Ранее в Госсовете Белоруссии заявляли, что в отношении вагнеровцев возбудили дело о приготовлении к терактам. По официальной версии, в республику заброшен десант из 200 бойцов ЧВК Вагнера. Остальных ищут. По неофициальной, наемники в период пандемии использовали Белоруссию как перевалочный пункт для путешествий в Африку.

Накануне в Минске задержали российского политтехнолога Виталия Шклярова, который работал на Сергея Тихановского. Его жена Светлана баллотируется в президенты. Выборы назначены на 9 августа.

Задержанными вагнеровцами заинтересовалась Украина. Она претендует на экстрадицию нескольких человек, которые участвовали в вооруженном конфликте на юго-востоке страны на стороне непризнанных ДНР и ЛНР. Эту информацию подтвердил бывший замполит батальона, писатель Захар Прилепин.