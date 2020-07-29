УЕФА включил Петербург в пилотный проект по развитию массового футбола. Начнут с детей

В Санкт-Петербурге ожидается запуск пилотной программы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Российского футбольного союза (РФС) по развитию массового футбола. Об этом в среду, 29 июля, сообщили в пресс-службе аппарата вице-губернатора Владимира Кириллова по итогам встречи с министром спорта РФ Олегом Матыциным.

На первом этапе реализации проекта особое внимание будет обращено на детей дошкольного и школьного возраста. Планируется проводить для них ознакомительные спортивные фестивали, а также внеурочные «Уроки футбола». Продолжат развитие программы «Мини-футбол в школу» и «Школьная футбольная лига», на базе которой будут проходить межшкольные соревнования для старшеклассников.