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29.07.2020 19:08
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УЕФА включил Петербург в пилотный проект по развитию массового футбола. Начнут с детей

В Санкт-Петербурге ожидается запуск пилотной программы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Российского футбольного союза (РФС) по развитию массового футбола. Об этом в среду, 29 июля, сообщили в пресс-службе аппарата вице-губернатора Владимира Кириллова по итогам встречи с министром спорта РФ Олегом Матыциным.

На первом этапе реализации проекта особое внимание будет обращено на детей дошкольного и школьного возраста. Планируется проводить для них ознакомительные спортивные фестивали, а также внеурочные «Уроки футбола». Продолжат развитие программы «Мини-футбол в школу» и «Школьная футбольная лига», на базе которой будут проходить межшкольные соревнования для старшеклассников.

Детальной проработкой проекта займется рабочая группа, в состав которой войдут представители УЕФА, РФС, Федерации футбола Санкт-Петербурга и профильных исполнительных органов государственной власти города.

В ближайшее время будет подписано четырехстороннее соглашение по развитию футбола в Санкт-Петербурге между правительством города, Министерством спорта России, РФС и ФФСПб.

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