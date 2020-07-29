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29.07.2020 15:25
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«Уверенность в вакцине от коронавируса должна быть абсолютной». Путин призвал добиться эффективности и безопасности отечественного препарата от COVID-19

Президент России на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране призвал готовиться к новому эпидсезону.

«Уверенность в вакцине должна быть абсолютной. Именно из этого будем исходить, принимая дальнейшие решения о вакцинации от коронавируса», — заявил 29 июля Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, ключевыми требованиями к российскому препарату остаются «доказанная эффективность» и «безопасность». Президент также подчеркнул, что действовать нужно «взвешенно и аккуратно».

Вице-премьер Татьяна Голикова доложила главе государства, что наиболее перспективными остаются две отечественные разработки, которые могут быть готовы в этом году.

Владимир Путин также прокомментировал предостережение руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анны Поповой о наслоении осенью коронавируса на сезонный грипп. Президент уверен в важности вакцинации. «Особые усилия должны быть сосредоточены на профилактической работе. В первую очередь, речь идет о прививках от гриппа <...>. Ставить прививку от гриппа или нет — это личный выбор каждого человека», — заметил глава государства, призвав информировать людей о важности прививок.

Президент также распорядился пополнить запас необходимых средств защиты как в медицинских учреждениях, так и в аптеках. Помимо этого Путин призвал сохранить в федеральных и региональных медцентрах резерв коек для ковидных больных.

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Комментарии (2)

krasnonosov
Предлагаю на фуфырики с боярышником наклеить этикетку "ВАКЦИНА" и вкалывать это россиянам. Лучшее средство, дешево и сердито. Россияне будут довольны, а Россия опять впереди планеты "изобретет" вакцину.
Paul3390
Своими заунывными призывами он всё больше напоминает африканского заклинателя дождя.. Интересно - когда до него наконец дойдёт, что руководитель государства должен не жалобно призывать, а приказывать? И жёстко карать за неисполнение.
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